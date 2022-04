En México, las organizaciones delictivas migraron a la producción de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas por su alto valor económico, desplazando la producción de drogas tradicionales, entre otras la marihuana, heroína y cocaína, informó Luis Cresencio Sandoval.

“Las drogas sintéticas tienen una tendencia al alza en su consumo debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como por las ganancias económicas que generan a la delincuencia organizada”.

El secretario de la Defensa Nacional precisó que del total de drogas aseguradas por las autoridades del gobierno federal, 60.4% corresponde a drogas sintéticas con un valor de 76,452 millones de pesos y 39.6% a drogas tradicionales por 50,090 millones de pesos.

Al presentar el informe “Las drogas tradicionales y sintéticas en México”, dijo que han sido aseguradas vía terrestre, aérea y marítima 2,879 kilogramos de fentanilo y 13.5 millones de pastillas de ese enervante, y 118,991 kilogramos de metanfetaminas.

Si se hace una comparación entre fentanilo y metanfetaminas, detalló, con la primera droga sintética se pudieron haber elaborado 2,892.5 millones de dosis, con un valor de 1,156.4 millones de pesos, y 118,991 dosis de metanfetaminas, cuyo valor es de 34,523 millones de pesos.

Analizan legalización

Tras la presentación del informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un equipo interdisciplinario analiza la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o que producen efectos leves, como la marihuana; “sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno; se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque sigue habiendo muchos daños”.

Los daños principales a consecuencia de las drogas, consideró, son la muerte de personas, sobre todo de jóvenes, y la violencia.

“En nuestro país el 75% de los homicidios tiene que ver con este comercio (de drogas) ... Si ayer (el miércoles) perdieron la vida, como desgraciadamente sucedió, 91 personas, hubo 91 homicidios, 75% (está) vinculado al crimen organizado, (a hechos) de confrontación de bandas por esta situación.

“Entonces, sí vamos a seguir porque no tenemos nada que nos límite para buscar lo que más convenga al pueblo de México. Estamos abiertos a buscar opciones, alternativas, pero siempre pensando en el bienestar de la gente, en la vida”.

A la fecha hay proyectos para la industrialización de drogas y demás, dijo en referencia a la regulación del uso de la marihuana que analiza el Congreso de la Unión. “Hay hasta empresas, pero nosotros no podemos irnos por ese camino. Hasta nos hablan de aumento en la recaudación, como si lo que importara fuese el dinero y no la vida. Entonces, sí estamos analizando eso, pero vamos poco a poco”.

