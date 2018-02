Alejandra Barrales Magdaleno rindió protesta como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, durante el Octavo Pleno Extraordinario Electivo del IX Consejo Estatal del sol azteca.

El presidente del PRD de la Ciudad de México, Raúl Flores, entregó la constancia como candidata a Barrales Magdaleno, ello al ser elegida por unanimidad de los consejeros, por medio de votación económica.

Tras rendir protesta, Barrales dijo que no va a defraudar a los perredistas ni a los capitalinos, “quiero gobernar esta ciudad porque aquí nací, porque la amo y la conozco, porque esta ciudad me ha ayudado a salir adelante (…) porque es lo menos que podemos hacer. Y a las pruebas me remito, vamos a ganar la Jefatura de Gobierno”.

Aseguró que algunos ahora ex perredistas soltaron la mano de los ciudadanos para buscar sus intereses personales, sin embargo afirmó que “el PRD lo conforman hombres y mujeres valientes, determinados y comprometidos con las causas de la ciudad”.

Cabe señalar que las Asambleas y Consejos Estatales de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, respectivamente tendrán que ratificar a la ahora candidata del PRD, ya que estos partidos se encuentra en alianza para las siguientes elecciones del 1 de julio en la capital del país.

“Vamos a rescatar a la ciudad de la tentación de que sea una sola persona el que defina los rumbos de la ciudad y del otro lado son los ciudadanos lo que tomarán las decisiones, (…) para lograr la diversidad sexual, hay problemas y esfuerzo que redoblar”, dijo.

Convocó a ir en unidad para refrendar el triunfo del PRD en la CDMX y aprovechó para llamar a los compañeros de la ALDF a ciudadanizar el proceso de reconstrucción de la ciudad tras los pasados sismos.

“Que trabajemos para ciudadanizar esta reconstrucción, que nos pongamos a la altura de la gente, que no nos quieran vender ideas o estigmatizar, vayamos a la calle", concluyó.

