El robo de combustible se encuentra en niveles mínimos, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Acerca del programa del combate al robo de combustible, es muy bueno el avance. Hemos logrado prácticamente desaparecer el robo”, dijo López Obrador en su conferencia habitual.

El mandatario mexicano afirmó que el combate al ilícito, también conocido como huachicol, ha tenido el apoyo de la ciudadanía en las comunidades que se encuentran cercanas a los ductos de Pemex.

“Está apoyando mucho la gente de dos maneras: primero, no participando, no apoyando a las bandas que se dedican al robo de combustible, y segundo, participando en los programas de bienestar, incorporándose a programas para que quienes antes no eran atendidos ahora tengan trabajo y tengan bienestar”.

Ante los medios, López Obrador presentó gráficos sobre el robo de combustible, y explicó que, en promedio, en el 2018 se robaban 56,000 barriles de refinados diarios. En noviembre del mismo año, alcanzó un nivel más alto de 81,000 barriles.

El presidente de la República recordó que, entre el 1 de diciembre, cuando fue investido como mandatario, y el 20 de diciembre, cuando anunció la implementación de la estrategia para combatir el huachicol, se robaron en promedio 74,000 barriles de gasolina por día.

A partir del 20 y hasta el 31 de diciembre, López Obrador afirmó que se bajó el robo de gasolinas a unos 23,000 barriles diarios.

Ya en enero de este año, el presidente refirió que la incidencia del huachicol se redujo a 18,000 barriles de combustible hurtados al día: “El promedio en febrero, 9,000; el promedio en marzo, 8,000, lo que llevamos de abril, promedio diario: 5,000. Éste es el resultado”, sostuvo.

“Si seguimos como vamos, vamos a ahorrar este año, por lo bajo, 50,000 millones de pesos. Es el presupuesto de un estado del país, y de un estado mediano, puede ser que sea el presupuesto de Michoacán, el presupuesto de Tabasco o el presupuesto de Hidalgo”, refirió López Obrador.

Estos resultados dados por el ejecutivo significarían que, en el país, en este mes de abril, se roban en promedio alrededor de 8.9% de los barriles de gasolina que se hurtaban en promedio en el 2018.

En otro tema, en la misma conferencia de prensa, el mandatario presentó timbres postales, billetes de lotería y boletos del metro que se emitirán en conmemoración de los 100 años del asesinato del caudillo del sur, Emiliano Zapata.