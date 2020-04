Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que debido al aislamiento social para evitar la propagación de la nueva cepa de coronavirus, aumentó la violencia intrafamiliar, la organización Causa en Común documentó que durante el primer bimestre del 2020 se registró un aumento del 7% en las llamadas al número de emergencias 911 para alertar casos de violencia familiar (1,756 llamadas diarias).

La organización civil indicó que, de las llamadas recibidas, sólo una tercera parte son investigadas por los ministerios públicos.

Ante la grave situación a la que se enfrenta la seguridad de muchas mujeres y familias en el marco del distanciamiento social que vive el país, Causa en Común hizo un llamado urgente al gobierno federal para mejorar los protocolos y la capacitación del personal que atiende por medio del 911.

Demandó que se abran todas las investigaciones correspondientes y no sólo un tercio de ellas, que se actualicen los protocolos de atención a las víctimas y dar seguimiento puntual a todas las denuncias.

Mencionó que atender las llamadas corresponde a los 32 Centros de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLEs) que se encuentran a lo largo del país, en los cuales trabajan alrededor de 5,600 operadores y despachadores en turnos de 12 y 24 horas, recibiendo en promedio diez llamadas por minuto.

Causa en Común detectó que en estos centros de atención los operadores no cuentan con un mínimo de horas obligatorio de formación en atención a víctimas de violencia contra las mujeres y solo tienen un documento que sirve de guía: “Protocolo Específico para la Atención de Emergencia de Violencia contra las Mujeres a la línea 911” fechado en 2016.

Mencionó que dicha guía no considera a otros grupos vulnerables, como personas con algún tipo de discapacidad o de la tercera edad, no identifica niveles de gravedad del incidente, no hace diferencia entre necesidades de atención médica, psicológica o policial, y tampoco esclarece a dónde se canalizarán a las víctimas para recibir la atención necesaria.

“En ninguna parte se pregunta sobre la existencia de más personas que puedan ser víctimas al momento de realizarse la llamada. De igual manera, no se consideran los insumos indispensables para elaborar reportes suficientes y oportunos”, dijo la organización.

[email protected]

kg