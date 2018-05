Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, planteó un decálogo para mejorar la seguridad que incluye, entre otros puntos, el diálogo con especialistas nacionales e internacionales "para conseguir la paz con dignidad".

"Tenemos un pensamiento liberal y nuestros adversarios lo tienen conservador; para ellos todo se resuelve por la fuerza", opinó durante el "Diálogo por La Paz y la Justicia" convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Iberoamericana (UIA) y organizaciones de la sociedad civil.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES comentó que su propuesta para combatir la corrupción implica rodearse de "gente buena", y manifestó su deseo "de corazón", de que el sacerdote Alejandro Solalinde se integre al cuidado a los derechos humanos.

A su decir, para encabezar la CNDH, se debe buscar gente íntegra, sensible, recta, justa, no al amigo, al compañero político o al leal, "porque yo no creo en la lealtad personal, sino a las instituciones", indicó.

En su opinión, es necesario evitar la asociación delictuosa con las autoridades, atender personalmente el problema, coordinar a las instituciones de seguridad, acabar con la corrupción y fortalecer a las comisiones de Víctimas y de Búsqueda de Desaparecidos.

Aseguró que su idea, de ganar la contienda el próximo 1 de julio, es cambiar la estrategia, atender las causas de la violencia, no fijar su plan en el uso de la fuerza y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Sobre la profesionalización de las fuerzas policíacas, detalló que lo primero es coordinarlas e insistió en que ello incluye fortalecer los valores de los agentes y darles un trato humano.

El abanderado de Morena, PT y Encuentro Social admitió además que el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública tiene que hacerse poco a poco.

Al hablar sobre la despenalización de la marihuana, pidió que no haya mitos ni tabúes, que discutan todos, porque es grave el problema para no dialogar o escuchar todos los puntos de vista.

Sobre el tema de la transparencia, López Obrador dijo que propondría que el Ejecutivo presente una terna y el Congreso elija, conforme a la ley, cuidando que el fiscal sea gente honesta, y abrió la puerta a la participación de la sociedad en las decisiones de gobierno a través de los comités de compras.

Respecto a la participación de organizaciones internacionales en el combate a la corrupción, López Obrador se dijo "completamente de acuerdo", incluyendo la posibilidad de que persigan delitos.

Finalmente, el morenista precisó que está de acuerdo con la comisión de la verdad sobre violaciones graves a derechos humanos y en analizar temas como la desaparición forzada.