El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración ha generado ahorros entre 200 y 300 millones de pesos por su decisión de no utilizar el avión presidencial, mismo que -admitió- no ha podido ser vendido como planeó. También admitió que “nos ha costado no usarlo”

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que el costo de mantenimiento desde diciembre que no utiliza la aeronave es de 110 millones de pesos.

“Se mantiene en buen estado, bien conservado y nos cuesta muchísimo menos el tenerlo parado, conservarlo, darle mantenimiento, que usarlo. Nos ha costado no usarlo y mantenerlo bien, con mantenimiento desde que llegamos, dos años y dos o tres meses, alrededor de 110 millones de pesos; pero el uso de ese avión para viajes nacionales o internacionales llega a ser dos veces más o tres veces más, o sea que hemos ahorrado en no usarlo y darle mantenimiento como 200 o 300 millones”, afirmó.

En la conferencia de prensa estuvo presente Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, quien informó que continúan los esfuerzos para la enajenación de la aeronave en las mejores condiciones para el gobierno federal.

Reconoció que hasta la fecha no ha habido oferta por encima del valor del avalúo que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el cual oscila en los 2,286 millones de pesos.

Indicó que durante el primer bimestre de 2021 se han recibido tres manifestaciones de interés, mismas que fueron remitidas a la ONU-UNOPS que continúa acompañando el proceso de enajenación.

“Estamos en comunicación con los interesados y esperando habilitar visitas de inspección en las próximas semanas”, aseveró.

Finalmente, el funcionario dijo que “el costo (de mantenimiento) a la fecha desde que inició la administración, es de alrededor de 120 millones, un poquito más alto de lo que comentó el presidente (López Obrador); sin embargo, viendo los costos que se realizaron durante los últimos tres años y utilizando el 2018 como año base, tendríamos un costo adicional por más de 300 millones de pesos; es decir, nos estamos ahorrando más de 300 millones de pesos al no utilizar esta aeronave para el uso Ejecutivo. Estos recursos son muy valiosos en este momento y se estarán utilizando para las prioridades de gobierno, principalmente salud”, apuntó.

