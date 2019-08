El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal usará 40,000 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, con el propósito de invertirlos en contratación y basificación de médicos; abasto de medicamentos y la creación del Instituto del Bienestar que el próximo año sustituirá al Seguro Popular.

Cabe destacar que actualmente dicho fondo es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que dicho fondo tiene alrededor de 70,000 millones de pesos, y “vamos a utilizar 40,000 de ese fondo”.

En una carta, los exsecretarios de Salud federales Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan y José Narro, expresaron su preocupación por el uso de dicho fondo que ha servido para atender 66 padecimientos de alta especialidad como cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, para personas que no cuenta con seguridad social.

Este miércoles, López Obrador garantizó que pese al uso de ese fondo, “nadie se va a quedar sin ser atendido, al contrario, se van a mejorar los servicios de salud”.

El primer mandatario criticó a quienes defienden el Seguro Popular. “La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general también, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos, los investigadores, los académicos no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce”.

“Por eso hasta me extraña que haya gente, por falta de información, porque hay algunos que no lo hacen de mala fe, que defiendan lo del Seguro Popular, si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular. Eso ni es seguro ni es popular. Se transferían los fondos de la federación a los estados y se hacía mal uso del dinero; por eso se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos”, planteó.

López Obrador dijo que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 contemplará una inversión de 40,000 millones de pesos adicionales para mejorar el sistema de salud, cuyos recursos provendrán del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Expuso que los recursos serán utilizados para que “no falten los medicamentos. Si no hay medicamentos, se mueren los pacientes; y hay desabasto no sólo en unidades médicas y centros de salud, en hospitales. Entonces, vamos a resolver esto”.

Dijo que un segundo uso será para hacer una convocatoria para contratar a médicos especialistas para que trabajen en hospitales rurales. Un tercer uso será para arreglar los hospitales y las unidades médicas. “Hay hospitales saturados, el ISSSTE está en una situación lamentable, el Seguro, sobre todo lo que tiene que ver con los hospitales, los centros de salud donde se atiende a población abierta, a los más pobres. Muy mal”, argumentó.

Indicó que un cuarto uso para la regularización o basificación de los trabajadores del sector salud.

“Es un plan que se está llevando a cabo en lo que era el Seguro Popular. Pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. Se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población, no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos.

“Y se va a fortalecer el sistema de salud pública con la utilización de ese fondo para que no falten las medicinas, para que no falten los médicos, para mejorar las instalaciones de salud que están en el abandono y para ir regularizando a los trabajadores de la salud que están trabajando muchos por contrato, son eventuales y se les va a basificar en el transcurso del sexenio.

“Es un plan completamente nuevo, porque nos dejaron tirado el sistema de salud, se dedicaron a robar en el sector salud, como lo hicieron en todo el gobierno, se robaban hasta el dinero de las medicinas”, sostuvo López Obrador.

Precisó que para la contratación de personal médico, convocará incluso “a jubilados, a pensionados, enfermeras y médicos para que nos ayuden, no sólo porque se les va a permitir que mantengan su jubilación y que puedan tener ingresos adicionales, no sólo por eso, sino un llamado para que nos ayuden a mejorar el sistema de salud pública. Y hay gente que está jubilada que quiere contribuir, quiere apoyar, quiere participar en la cuarta transformación, en este caso para levantar del suelo el sistema de salud pública”.

El mandatario federal argumentó que una unidad médica rural sólo tiene posibilidades de contar en condiciones óptimas con 120 tipos de medicamentos; un hospital rural con 300 tipos de medicamentos; un hospital del IMSS 600; y un hospital de especialidades en la Ciudad de México con 1,200 claves de medicamentos. “Entonces, ¿cómo medicina de primera, de segunda y de tercera?”, se preguntó.

