Si a Andrés Manuel López Obrador no le gusta la crítica, ese es problema suyo, porque los caricaturistas tenemos el deber de criticarlo, más con la cantidad de contradicciones y traspiés que está cometiendo este nuevo gobierno, planteó José Luis Perujo.

El caricaturista de El Economista desde 1988 comentó que si bien López Obrador domina la agenda pública, su gobierno ha dado mucha “tela de donde cortar” a quienes se dedican a trazar con crítica y humor.

“Está más fácil porque solito saca contradicciones, mentiras o verdades a medias y luego tiene que aclarar. Entonces cada traspié, cada regada, es material para nosotros (...) Se pone de a pechito para que hayan críticas”, expresó.

En ese sentido, planteó que a los “bandazos” que da el presidente también hay que ponerles el dedo y criticarlos, porque ésa es una de las funciones del caricaturista.

Refirió que el hecho de que varios del gremio se identifiquen con el proyecto del presidente López Obrador lo más que puede generar es que eludan criticar ciertos temas, pero hasta a los más vinculados a la izquierda le han dado “sus llegues al Peje”.

Desde su perspectiva, a menos de 100 días del arranque del gobierno, hay aspectos que destacar como la capacidad de reacción, es decir, si se dan cuenta de que hubieron decisiones equivocadas, dan un paso hacia atrás como con los nombramientos de perfiles no idóneos en el Conacyt. Además de la implementación de una política de austeridad que urgía al país ante los excesos y derroches de anteriores administraciones.

Sobre lo negativo, consideró innecesaria y desgastante la cantidad de conferencias que ofrece el presidente porque es un exceso de información, además de que responde a los cuestionamientos que él quiere.

No hay riesgo de censura

Perujo, quien durante sus tres décadas de ejercicio periodístico ha visto gobernar a seis presidentes de la República, destacó que a nadie le gusta la crítica; sin embargo, descartó que en este sexenio haya intención de censurar a quienes, a través de sus trazos, los critican.

“Si no acepta la crítica, es problema de él, no de nosotros. No creo que den un paso hacia atrás en cuanto a quererse meter a censurar como pasó hace muchísimos años, no creo que se atreva. Sí se ve que le molesta, y como él dice, se tiene que defender y hace bien que entre en la polémica, pero no creo, al menos a nosotros no nos ha llegado nada de censura”.

