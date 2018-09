El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso una reforma para la reconversión del Ejército, a fin de que esa institución se encargue de la seguridad interior y pública. Afirmó que si hubiera una invasión extranjera, la defensa de la patria sería responsabilidad de todos los mexicanos.

En un mitin este sábado en la Plaza de las Tres Culturas, López Obrador dijo que una vez que asuma como Presidente de la República, el 1 de diciembre, hablará con los mandos del Ejército para pedirles su colaboración y para que ayuden a conformar una Guardia civil con elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En su discurso, AMLO se lanzó fuerte contra las corporaciones policiacas, federal, estatales y municipales, pues dijo que “están echadas a perder”.

"Los marinos y los soldados tienen que ayudarnos, sin el uso de la fuerza. Como un ejercito de paz nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública", Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. pic.twitter.com/nm1kiRW7fd — El Economista (@eleconomista) September 29, 2018

“Que la defensa nacional la podemos hacer todos. Si nos invaden, todos a defender la patria, no sólo los soldados. Ahora los soldados y marinos tienen que ayudarnos como un Ejército de paz para garantizar la seguridad interior, la seguridad pública. Vamos a crear una guardia civil a nivel nacional, con apoyo del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Vamos a unir estas corporaciones en una guardia nacional, donde se va a limitar el uso de la fuerza y se van a respetar los derechos humanos y de esta manera vamos a garantizar la seguridad en México.

“Es una reforma al Ejército que voy a proponer en su momento, porque no tenemos muchas opciones. Dicen algunos que regresen los militares a los cuarteles, pero ¿qué pasa si actuáramos así? Dejaríamos a la gente en estado de indefensión porque se creó la Policía Federal con ese propósito y no funcionó, se echó a perder. Ni siquiera tienen los elementos suficientes. No tiene instalaciones, mandan a comisiones a los federales y tienen que acabar en las calles porque no tienen cuarteles, tienen que hospedarse en hoteles”, argumentó López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador dijo que si los militares regresan a los cuarteles, la población quedaría en "estado de indefensión". Asegura que la Policía Federal "no funcionó". pic.twitter.com/aiGdrMZyOg — El Economista (@eleconomista) September 29, 2018

López Obrador se comprometió que una vez que asuma el cargo de Presidente de la República no utilizará al Ejército para reprimir al pueblo de México y destacó que será vigilante de que en sus misiones se respeten los derechos humanos.

“(Tenemos que ver) a los soldados en una concepción distinta, y como yo voy a estar a la cabeza de este plan, voy a cuidar que no se violen los derechos humanos”, aseveró.

El pasado 15 de agosto, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública federal, aseveró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desistió de crear la guardia civil. “El objetivo de la Guardia Nacional era optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de todas las instancias vinculadas a la seguridad, pero estimamos una serie de modificaciones legales que en este momento no tiene sentido para nosotros impulsar, porque hay otras prioridades, consecuentemente la optimización de los recursos la vamos a garantizar a través de la coordinación y dejamos a un lado el tema de la guardia nacional”, dijo Durazo el mes pasado.

