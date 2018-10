“Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que para reducir el fenómeno migratorio, es necesario crear condiciones de bienestar.

En conferencia de prensa en Tamaulipas, luego de reunirse con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, López Obrador fue cuestionado acerca de si el gobierno de México debe permitir el paso de la caravana de migrantes provenientes de Honduras. Ante ello, Obrador aseveró que se debe ver más allá del libre paso a los migrantes.

Reiteró que una de la soluciones, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acepte el plan que le propuso para generar desarrollo en México y la región centroamericana.

“Tiene que ver con lo mismo, nosotros estamos planteando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, la implementación de un plan de desarrollo en México y en los países centroamericanos, estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo. El que abandona su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria, y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació, donde están sus familiares para atemperar el fenómeno migratorio, se tienen que atender las cusas; tiene que haber inversión para la generación de empleo, mejorar las condiciones de vida, de trabajo en Centroamérica y en nuestro país; yo esto se lo expuse al presidente Donald Trump; él va a aceptar nuestra propuesta, está llevando a cabo un proceso de consulta bilateral, tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica y nuestra postura es enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar en Centroamérica y en el país”, comentó.

¿Pero se debe permitir la entrada a la caravana? –se le preguntó.

“Hay opciones, hay alternativas. No se trata sólo de eso (dejar pasar la caravana), se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos tengan oportunidades de trabajo, nosotros en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos; que el que quiera trabajar en nuestro país, va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso. No es atender el asunto sólo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones, alternativas. Este plan va a anunciarse a partir del 1 de diciembre, y estamos buscando un apoyo conjunto, y se va avanzando. En la última llamada que tuve con el presidente Donald Trump, celebramos que se haya firmado el acuerdo de libre comercio con los tres países, un acuerdo trilateral, y le dije que el segundo paso es el plan de desarrollo que incluya centroamérica para impulsar actividades productivas, crear empleos, y de esa manera enfrentar el fenómeno migratorio, no con deportaciones, no con medidas de fuerza, sino dándole opción a la gente que sale de sus pueblos en busca de trabajo”, afirmó

López Obrador refirió que el fenómeno migratorio debe ser abordado con respeto a los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos.

“El plan es que nadie se ve obligado a emigrar, eso es lo ideal, y si ya toman la decisión de salir de sus pueblos, que tengan opciones en México. El plan nuestro de desarrollo son como cortinas para ir dando oportunidades de trabajo, todo el sur va a tener posibilidades de ocupación, de empleo, para miles de trabajadores, porque vamos a plantar en el sur-sureste 1 millón de hectáreas de árboles frutales maderables, se van a crear 400,000 empleos, se va a construir el tren maya, es una inversión de 8,000 millones de dólares, se va a desarrollar el Istmo de Tehuantepec, esa es otra cortina. Lo que resulte de la consulta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México va a implicar inversión que vamos a fortalecer mucho el desarrollo industrial en el Bajío. Aquí en el norte va a haber una zona libre desde Matamoros hasta Tijuana, van a bajar los impuestos del 16 al 8% el IVA, al 20% el ISR, va a aumentar el salario mínimo al doble en la franja fronteriza, entonces, son oportunidades para que nadie se vea obligado a abandonar el país”, aseveró.

