El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si las autoridades electorales impiden la candidatura de Félix Salgado Macedonio para contender por la gubernatura de Guerrero, sería por “consigna”.

Ante las amenazas de Salgado Macedonio contra los consejeros electorales, López Obrador indicó que la lucha por la democracia se debe buscar siempre de manera pacífica “yo siento que el derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica”, dijo.

Por otra parte, el mandatario indicó que no confía en que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea un organismo autónomo y dijo que se realizarán todas las acciones que ayuden a “que haya democracia (dentro del instituto), que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados del poder político y del poder económico. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente”, dijo.

Indicó que no son buenos los antecedentes de quienes dirigen ahora el órgano. Destacó la investigación que se realiza en la Fiscalía General de la República sobre los sobornos que acusa el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, se recibieron para la campaña de Enrique Peña Nieto “¿quienes eran las autoridades electorales entonces?, pues los mismo de ahora”, dijo.