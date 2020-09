El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retomar el tema de la conquista española sobre la cual reiteró se debe pedir perdón.

“No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante; pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano que esto se pueda llevar a cabo”, sostuvo en su habitual conferencia mañanera.

Este miércoles, el presidente, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios federales, presentaron los programas de conmemoración para 2021 en donde contempla retomar fechas de gestas históricas de la independencia mexicana.

AMLO también consideró que será un buen momento para que la iglesia católica se pronuncie por su actuación en México en la época virreinal.

“No queremos el debate acerca de si se excomulgó o no al cura (Miguel) Hidalgo, es un hecho de que fue juzgado y es para nosotros el padre de nuestra patria, sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como a Morelos, pero si esto no sucediera no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento, de todas formas nosotros vamos a ofrecer disculpas el Estado mexicano porque las comunidades originarias no sólo padecieron de la conquista, ya en el México independiente hubo acciones represivas de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de la tierra de sus aguas, esto es lo que padecieron los mayas, los yaquis”, apuntó desde palacio Nacional.

López Obrador añadió que también el Estado mexicano debe pedir perdón al pueblo de China por la matanza de chinos en la época revolucionaria.