El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los nuevos gobernadores a realizar auditorías a las administraciones anteriores, pues la corrupción es superior a la que él imaginaba, al tiempo que enfatizó que el gobierno mexicano no le debe nada a las entidades de las participaciones federales.

“Recomendaría eso, que se hagan auditorías. Claro, es decisión de cada quién y que se deslinden responsabilidades. Sin afán de venganza, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan”, expresó el mandatario federal en conferencia mañanera.

En tanto, llamó a presentar un informe completo y, si hay irregularidades, se envíe a la Fiscalía General de la República (FGR), ello para que “quede constancia de que en su momento se presentaron denuncias”.

Asimismo, López Obrador no dudo en expresar que, aunque sabía que había corrupción en el país, “me quedé corto; fue superior a lo que yo me imaginaba (…) Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando contratos a los amigos y familiares porque ayudaron en la campaña porque entregaron moches, porque son del partido en el gobierno, no pues así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero”, dijo.

Finalmente, el Presidente recalcó que “para que no se vaya a malinterpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales, puntualmente se les entrega sus participaciones federales, al contrario, ayudamos adelantando participaciones, con programas federales, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener finanzas públicas sanas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, la clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad”, señaló.

Luego de que su administración adoptó esta fórmula y le ha dado resultados pero que estas medidas, “no les gusta a los corruptos” y “rateros”.

“A nosotros nos ha ayudado muchísimo para enfrentar la crisis, si hubiésemos seguido con el mismo tren de gastos estaríamos en ruina pidiendo dinero, contratando deuda y además deuda con intereses altos, sin tener liquidez, como íbamos a comprar las vacunas, tenemos en caja como 500,000 millones de pesos, aparte de las reservas del Banco de México que han crecido 20,000 millones de dólares”, expresó.