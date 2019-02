El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó promover en el Congreso una reforma para desaparecer organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a cuyos integrantes ha criticado por supuestamente proteger o promover actos de corrupción.

El Primer Mandatario dijo que, en el caso de la CRE, únicamente “vigilará” que sus comisionados no entreguen contratos lesivos para las finanzas públicas y para los ciudadanos.

“Pero no nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos (a los organismos y consejeros). Nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos para que no den contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica; nada más con eso.

“Estar pendientes para que no den subsidios, que no haya monopolios, que no protejan a monopolios, porque les dieron tantas facultades que están por encima del Poder Legislativo en algunos casos”, sostuvo.

López Obrador dijo que es “inapelable lo que deciden”; sin embargo, consideró afortunado que a los actuales consejeros de la CRE, se les esté venciendo los plazos de sus periodos, con lo que se iniciará la renovación.

“Por eso, ahora con lo de la CRE, que era una de las comisiones u organismos autónomos, entre comillas, ahora enviamos doce técnicos para cuatro ternas”, dijo.

Admite a colaboradores propuestos a la CRE

El titular del Ejecutivo federal reconoció que Elizabeth López Chávez y Ángel Carrizales López, propuestos en una terna para comisionados de la CRE, formaron parte de su equipo de trabajo.

Elizabeth López Chávez en la Ayudantía y Ángel Carrizales en la coordinación de Logística de la Presidencia.

“Y sí, uno de ellos, dos, estuvieron en estos días trabajando, o los dos, trabajando con nosotros, los dos con muchísima capacidad. Una ingeniera petrolera, o sea, como profesión; y el otro ingeniero, creo que químico, que trabajó en Pemex durante mucho tiempo”, afirmó.

SME, sin beneficios

En otro tema, el presidente Obrador dijo que su gobierno no beneficiará a ninguna empresa, en particular a la Sociedad Generadora de Energía Fénix, que tiene participación del Sindicato Mexicano de Electricistas.

“Una empresa que se constituyó con trabajadores y líderes del SME y se asoció con otra empresa privada y se le dieron concesiones para la explotación, o la generación de energía eléctrica. Es cierto. No van a tener ninguna preferencia, no van a tener ningún privilegio, ya eso se termina, esas fueron cosas que sucedieron en el sexenio pasado, nosotros no vamos a actuar de esa forma”, afirmó Obrador.

