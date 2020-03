El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su punto de vista, un día después de las manifestaciones que se realizaron a nivel nacional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y aseguró que no hubo reprensión contra el movimiento de mujeres feministas.

“Por las manifestaciones de mujeres del día de ayer, nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tiene todos los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas; hombres y mujeres no vamos a impedir, nunca, que haya manifestaciones”, refirió López Obrador.

Durante su habitual conferencia mañanera dijo que su gobierno es respetuoso de las manifestaciones, reconoció que a nivel nacional se registraron movilizaciones, y dijo que solo en la Ciudad de México existieron provocaciones.

“Hubo grupos que quisieron provocar y afortunadamente, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa”, dijo.

Felicitó a las mujeres que se movilizaron y reconoció a las que evitaron la violencia y que resistieron, pese a que hubo heridas aseguró que no hubo reprensión. Pidió que no debe de haber ninguna acción en contra de las que actuaron en exceso porque no quiere que se use como pretexto.

“Este movimiento tiene varias aristas, son mujeres que luchan contra los feminicidios, pero hay otra vertiente que están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y no se consolide la cuarta transformación. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo los que quieren que fracase”, declaró AMLO desde Palacio Nacional.

El presidente dijo que le llamó la atención que los medios de comunicación hicieran la cobertura en tiempo real, aunque puntualizó que no fueron todo, dijo que observó una gran presencia mediática.

Indicó que los conservadores no se han podido agrupar y no se han articulado como reacción, pues dijo que ahora están moralmente y políticamente derrotados, recordó la frase del expresidente Benito Juárez, “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

Ante el pronunciamiento de algunas mujeres respecto a que el movimiento feminista busca derrocar la presidencia, AMLO dijo que los mexicanos tendrán la posibilidad de decidir si continúa o no en en 2022.

Ayer, durante las manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México abordaron a la periodista Carmen Aristegui a quien le dijeron que buscan tumbar el mandato de López Obrador. El jefe del Ejecutivo expuso que durante este tiempo, antes de las elección revocatoria.

Un día sin mexicanas

México amanecía este lunes con una imagen insólita en escuelas, universidades, empresas e instituciones públicas: muy pocas mujeres y niñas ocupaban sus lugares por un paro nacional para protestar por el aumento de la violencia de género y los feminicidios.

Un día después de multitudinarias marchas que tiñeron de morado varias ciudades del país y del mundo durante el Día Internacional de la Mujer, la indignación llevó a gran parte de la población femenina, más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, a quedarse en sus casas.

El paro nacional, bautizado como #UnDíaSinNosotras, fue convocado por varios colectivos feministas después de que el año pasado casi 1,000 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género, un 137% más que en 2015, cuando se comenzó a llevar un registro oficial.

