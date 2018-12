El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana, y envió una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados, para sustituir la reforma educativa por un nuevo modelo en el que se empodera al magisterio nacional, se elimina el examen de admisión a las universidades públicas y promete “cero rechazados” al final del sexenio.

A las 7:24 horas de este martes, Obrador firmó el proyecto y expresó: “¡Compromiso cumplido maestras y maestros de México!”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador afirmó que la iniciativa pretende lograr que todo el joven que desee ingresar a la universidad tenga la oportunidad de hacerlo.

“En el periodo neoliberal, una de las características, algo lamentable fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era cierto, sino que las universidades no tenía presupuesto”, afirmó.

López Obrador dijo que “antes” se pedía a los jóvenes presentar un examen de admisión en el que tenían que contestar correctamente 119 de 125 reactivos, y con la iniciativa que presentó al Congreso habrá garantía de todo joven tendrá garantizado un espacio asegurado en el nivel superior.

Admitió, sin embargo, que “siguen faltando espacios y recursos, por eso se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas del nivel superior a 3000,000 estudiantes de escasos recursos económicos”.

Afirmó que este proyecto que presentará a la Cámara de Diputados tiene el respaldo del magisterio nacional.

“Se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familia y con maestros, esto es un cambio importante, una diferencia a la manera que actuaron cuando se impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de los maestros. No podemos llevar a cabo una reforma sin el apoyo de los padres de familia y de los maestros”, afirmó.

López Obrador aseveró que “nunca jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros”.

Insistió que su iniciativa contempla un plan para “destinar cada vez más recursos, y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y superior, tengan la oportunidad de estudiar”.

#ConferenciaPresidente | Se va a cancelar la #ReformaEducativa y se va a sustituir por un modelo que garantice educación gratuita en todos los niveles escolares. Se van a construir 100 universidades públicas y se darán 300 mil becas a estudiantes. https://t.co/FHFeCL0vUN — Com. Social del Gobierno de México (@ComGobiernoMx) 12 de diciembre de 2018

Niegan participación de Elba Esther Gordillo

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que “los sindicatos no renuncian a defender al derecho de sus agremiados, y el Estado no renuncia a su tarea de garantizar la educación con el apoyo de los maestros y maestras”. Sin embargo, negó que en esta iniciativa esté involucrada la ex líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien busca recuperar ese espacio sindical.

Argumentó que con la reforma educativa que se aprobó en el anterior gobierno federal, en los últimos tres años 150,000 maestros pidieron su prejubilación o jubilación, y se dio una caída en las normales públicas de un 23% en todo el país.

“Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión nacional, que debe de ser orgullo de nuestro país”, argumentó.

Aseveró que para este proyecto de iniciativa se consultó a 1 millón 700,000 padres de familia, así como a 110,000 directores y docentes.

Mencionó que “la mayor riqueza en nuestro sector educativo está en los maestros. Tenemos un cuerpo comprometido con su tarea. Los maestros están convencidos que no están formado solamente empleados, sino ciudadanos con conciencia social, con el medio ambiente y ser buenos mexicanos”.

Precisó que la iniciativa presidencial contiene la “revaloración” del magisterio. “Se reconoce al docente como agente de cambio en México y se garantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio”.

Indicó que se propone reformar el artículo 3 de la Constitución para agregar como principios de la educación los conceptos de equidad, integral y excelencia de la educación, además de laica y gratuita. Abundó que las niñas, niños y jóvenes serán el foco de atención de la educación.

Refirió que, en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa presidencial, los maestros tendrán el derecho de acceder a un nuevo servicio de carrera profesional, basado en una capacitación y la formación docente, de forma permanente, para que impriman en los estudiantes valores como civismo, historia, cultura, arte (música principalmente), deporte y el respeto al medio ambiente.

Indicó que se creará el Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio, que será un organismo que contará con un consejo consultivo de autoridades, docentes y padres de familia que apoyaran al sector de manera permanente.

“La educación debe reconciliarnos a todos los mexicanos, igualarnos e integrarnos, por ello es que esta educación será incluyente, y considerada a todas las regiones, pero también con una visión nacional”, aseveró Moctezuma Barragán.

El titular de la SEP mencionó que con este proyecto educativo de Obrador se pretende incrementar de 10 a 12% la cobertura educativa al final del sexenio.

Aseveró que el nuevo modelo educativo incentivará para que los jóvenes ya no elijan carreras “glamorosas”, sino otras consideradas “duras”, como las ingenierías, y de ciencia y tecnología, “y estamos buscando desde la educación básica desarrollar habilidades como la robótica para que su opción de trabajo sea una que el mundo laboral necesita más”, destacó Moctezuma.

Prometen combatir herencia de plazas

Finalmente, el titular de la SEP prometió que el sistema educativo combatirá prácticas como la herencia de plazas. Indicó que para ello, “todas las prácticas de corrupción van a ser atacadas, investigadas, y para ello vamos a necesitar un esfuerzo en dos sentidos: uno administrativo y se habrá un call center (centro telefónico) que se llamará Cero en Conducta” para recibir denuncias por actos de corrupción.