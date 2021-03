El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, denunciando la suspensión de la reforma eléctrica propuesta por su gobierno.

El jueves, un juzgado en la Ciudad de México otorgó suspensiones provisionales contra la aplicación de una polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promulgada la semana pasada y que fortalece la presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado.

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", aseguró López Obrador en su habitual conferencia mañanera.

Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio", agregó el mandatario leyendo una misiva.

La nueva norma, que ha generado un enorme rechazo entre inversores y que opositores aseguran que atenta contra la competencia y viola tratados internacionales, dará a la CFE la posibilidad de despachar primero la electricidad al sistema.

Además, la exime de comprar energía a través de subastas, le permite revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), así como revocar permisos de autoabasto.

AMLO aseguró que le llamó la atención la velocidad con la que el amparo fue aprobado y además acusó que grupos de poder estarían detrás de la medida.

Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo", aseguró el presidente.

Sin embargo, analistas sostienen que la celeridad tendría que ver con que la Suprema Corte declaró a inicios de febrero parcialmente procedente una controversia constitucional interpuesta por la autoridad antimonopolios en contra de una política para el sector eléctrico que incluía puntos muy similares a los contemplados en la reforma.

Por su parte Rocío Nahle, titular de la Sener, dijo en entrevista radiofónica: “Por supuesto que nosotros vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez, porque podemos ser respetuosos del Poder Judicial, pero no del actuar de algunos de ellos que en una forma visible se muestra un claro servicio al interés”.

El poder ejecutivo federal presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se revise la actuación del juez administrativo de distrito especializado en Competencia, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, de otorgar la suspensión temporal a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, no estará apelando su decisión en particular, sino revisando su historial lo cual resulta inusual y delicado.

Así lo explicó la abogada del sector energético Miriam Grunstein, luego de que la expectativa giró en torno a la apelación de la suspensión y no a una posibilidad de tal alcance como la solicitud de que se revise a un jurista. Por otra parte, destaca que haya otorgado la suspensión con efectos generales para toda la industria a dos empresas con argumentos económicos, lo cual es también poco común.

(Con información de Karol García)