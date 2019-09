El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley de amnistía a favor de exculpar a mujeres encarceladas por el delito de aborto en el país, jóvenes vinculados con delitos contra la salud, personas indígenas que no tuvieron una defensa adecuada y presos “políticos o de conciencia”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado anunció este domingo que la iniciativa de ley fue enviada a la Cámara por el titular del Ejecutivo en el marco del 209 aniversario del grito de independencia.

Mediante una nota de prensa, Delgado puntualizó la propuesta de amnistía aplicará en favor de “jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia desatado bajo el pasado régimen e gobierno. O bien, a sentenciados por robo simple sin violencia.

“También beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles”, dijo.

El legislador de Morena añadió que la amnistía aplicará bajo condiciones como que las personas encarceladas no sean reincidentes, entre otros puntos.

“La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 constitucional.

"La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos”, acotó Delgado.

El legislador de Morena añadió que hay factores repetitivos entre las personas que son acusadas de algunos de los delitos antes descritos como baja escolaridad, analfabetismo y pobreza al tiempo que precisó que el “indulto y la amnistía son distintos pero comparten el objetivo de conceder la libertad y ofrecer la oportunidad de la reinserción social. La amnistía, además, está respaldada por la voluntad popular representada en el Congreso”.