El gobierno federal anunció que 14 millones de personas ya reciben recursos públicos a través de programas sociales, y su meta es que sean 22 millones los beneficiados, es decir, uno de cada dos hogares en nuestro país.

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a casi seis meses de su gobierno, la administración federal era “un elefante echado, reumático, mañoso”, pero ya está caminando. Sostuvo que su gobierno ya dispersó 85% de los recursos previstos para los primeros apoyos sociales mensuales o bimestrales.

“Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa, hoy, pero la meta es llegar a 22 millones. El propósito es que cuando menos de cada dos domicilios, en uno llegue un apoyo directo, y en las zonas indígenas en todos los domicilios, en las zonas pobres; si no es por adulto mayor, por persona con discapacidad, apoyo a la producción, beca. Y eso lo vamos a tener porque se están haciendo los censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos. Vamos bien, vamos trabajando”, dijo López Obrador.

En materia económica, sostuvo que la recaudación va bien, no hay incremento del pago de la deuda, la paridad peso-dólar está controlada, así como la inflación.

Admitió que su gobierno ha estado incurriendo en estos cinco meses en subejercicios, aunque dijo que él no le llama así, sino ahorros. Indicó que su gobierno tiene 71 prioridades, y la número uno es la búsqueda de personas desaparecidas.

“La parte económica. Es buena la recaudación, no tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación; manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuesto, 12% más con relación al año pasado.

“Tenemos, para que tengan una idea, ingresos fiscales por 1 billón 400,00 millones hasta ahora, términos muy generales, y llevamos ejercidos 1 billón 300,000; o sea que traemos un colchón de 100,000 millones.

“Nuestros detractores dicen subejercicio. ¡No, no, no! Son ahorros y esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos aumentar la deuda en términos reales.

“El peso, muy bien. Hay presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China; sin embargo, el peso sigue bien. No es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo.

“Y en cuanto al crecimiento, va avanzando y tenemos la apuesta en muy buenos términos con nuestros adversarios, analistas, expertos, que dicen que no va a crecer la economía. El tiempo lo dirá”, dijo López Obrador.

