Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio banderazo al nuevo ciclo escolar 2019-2020 en el que regresan a clases 25.4 millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de docentes.

Durante el inicio de clases en la Escuela Secundaria Técnica No. 63 Melchor Ocampo, ubicada la calle de República de Guatemala en la Colonia Centro, con la presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, autoridades del plantel y alumnos, el ejecutivo federal afirmó que su administración dará prioridad a la educación y a los apoyos para que las y los estudiantes puedan concluir sus estudios.

Señaló que durante este ciclo escolar se otorgarán alrededor de 10 millones de becas para estudiantes para todos los niveles de escolaridad, desde educación preescolar hasta maestrías y doctorados, por lo que se invertirán 61,000 millones de pesos para brindar estos apoyos. “Se trata de una inversión y no de un gasto, para impulsar la ecuación”, afirmó.

En ese sentido apuntó que también se contará con el apoyo de las autoridades estatales y ejemplificó que en la Ciudad de México a partir de septiembre se brindará una beca universal a las alumnas y alumnos de educación básica.

“En este nivel de escolaridad es en donde se presenta más deserción escolar y coincide que es la edad de la adolescencia, que es una edad más complicada, y es necesario que se mantenga a los adolescentes estudiando y que no les falten apoyos para que no abandonen los estudios, para que no agarren el camino de las conductas antisociales”, manifestó López obrador.

Por su parte Sheinbaum Pardo dijo que desde el final del ciclo escolar pasado se dio el doble en útiles y uniformes escolares, además que las niñas y niños de preescolar reciben 700 pesos, las y los alumnos de primaria 820 pesos y de secundaria 900 pesos de apoyo a útiles y uniformes, y se instaló el Programa Mejor Escuela en donde padres y madres de familia ayudan a mejorar el mantenimiento menor de las escuelas.