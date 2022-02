El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos buscar “un buen traductor’’ para la pregunta sobre revocación del mandato presidencial, que se someterá a consulta en abril próximo, para que quienes quieren que deje el cargo “no se vayan a equivocar’’.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, AMLO preguntó a los presentes si saben cómo tienen que votar los que quieren “que yo me quede’’; “¿es sí o no?’’, y concluyó que “todavía no’’ hay claridad al respecto.

"Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor", expresó en su conferencia mañanera.

"Esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar. Es información para toda la gente, ojalá los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pase de noche. Los medios, los partidos lo más probable es que llamen a no votar, pero es importante (la consulta sobre revocación del mandato presidencial) porque ya está establecida en la Constitución".

Ayer martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mantener la pregunta de la consulta revocatoria en sus términos, cuya redacción es la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que ______, presidente o presidenta de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?’’

A decir de López Obrador, la pregunta no es clara y llamó a que la gente se informe sobre el tema.

La Corte resolvió no cambiar la pregunta, comentó el primer mandatario, “pero, de todas maneras, no estaba clara o no está clara la pregunta, o no se sabe. Además, de lo que resolvió la Corte, informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va buscar cambiar la pregunta".

