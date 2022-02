El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que su hijo, José Ramón López Beltrán, trabaja como abogado en una empresa de los hijos del empresario dueño de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán.

El empresario, dijo, ayuda al Gobierno federal como supervisor honorífico en el Tren Maya, “pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés”, señaló el primer mandatario durante su habitual conferencia mañanera.

La declaración se dan luego de que el periodista Carlos Loret de Mola presentará en enero pasado una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, en la que se revela que el hijo de AMLO rentó una casa en Houston a un trabajador de la empresa Baker Hughes, misma que obtuvo contratos millonarios en Petróleos Mexicanos (Pemex) en ese mismo lapso.

López Obrador aseguró que José Ramón se encuentra trabajando en Estados Unidos, al igual que su esposa, Carolyn Adams, y ninguno tiene “nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno”.

AMLO aseguró que no hay conflicto de intereses y que “el asunto es golpear”, dijo.

Este domingo, José Ramón López Beltrán se pronunció sobre los hechos presentados en el reportaje y aseguró que él labora desde 2020 como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston.

Indicó que es un ciudadano privado y no tiene injerencia alguna en el Gobierno que su padre dirige, “mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston”, dijo, y aseguró que “no hubo, ni habrá conflicto de interés”, con la empresa Baker Hughes.

Por otra parte, su esposa, Carolyn Adams, dijo que la casa que se señala en el reportaje, fue rentada por ella, en un momento en que José Ramón aún seguía en trámite para obtener su visa.

Por su parte Carolyn expuso, sobre la casa de lujo arrendada la cual se señala en el reportaje, que ella fue quien rentó el inmueble bajo los requisitos que se piden en Estados Unidos y para lo cual firmó un contrato. En dicho acto, añadió, López Beltrán aún seguía en el trámite para obtener su visa.

AMLO reitera que solicitará al Inai investigar a Loret de Mola

Tras la publicación del reportaje presentado por el periodista Carlos Loret de Mola, el presidente presentó el pasado viernes, al igual que en la mañanera de este lunes, un supuesto informe en el que se detallan los supuestos ingresos que recibe el periodista.

De nueva cuenta, López Obrador criticó la supuesta información y reiteró que pedirá al Inai investigar los supuestos datos, “como me fui de gira no tuve tiempo para hacer el oficio, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas, y ver si es cierto y transparentar esto”, dijo.

A su vez y tras la protesta virtual en apoyo al periodista, #TodosSomosLoret, organizada por Sociedad Civil México que fue tendencia en Twitter el pasado fin de semana, AMLO aseguró que se trató de una tendencia creada por especialistas en guerra sucia contra su gobierno, porque compraron “bots” para posicionarla.