El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que inicia este lunes en en Los Ángeles.

"No voy a asistir a la Cumbre, en mi representación va, en la del Gobierno de México, Marcelo Ebrard. No voy porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión", dijo López Obrador.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el primer mandatario afirmó que su ausencia a la Cumbre se debe a la exclusión al evento por parte de Estados Unidos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano", expresó al informar que no asistirá.

AMLO dijo que respeta mucho al presidente estadounidense Joe Biden, pero hay mucha presiones por parte de los republicanos y vienen tiempos de elecciones en Estados Unidos. Adelantó que julio irá a la Casa Blanca a ver a Biden para tratar el tema de la integración de toda América.

Además rechazó el bloqueo a Cuba que dijo "impide que lleguen los alimentos y medicinas y lo calificó un tipo de genocidio, de tremenda violación de los derechos humanos.

#ConferenciaPresidente. “Los responsables del fracaso de la Cumbre de las Américas serán ellos por mantener una actitud de cerrazón, no de apertura”, señala @lopezobrador_ acusando a los Republicanos, al senador demócrata Menendez y a la comunidad cubano-americana. pic.twitter.com/ymkAj2HFhk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 6, 2022

erp