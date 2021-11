El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para la sucesión presidencial de 2024, apoyará con su voto a la mujer u hombre de Morena que resulte ganador de una encuesta.

Durante su conferencia matutina, que se celebró en Quintana Roo, el mandatario federal dijo que no apoyará con recursos públicos al candidato o candidata presidencial de Morena en 2024, sólo con su voto.

“Yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, y también para lo nacional: cuando se decida quién va a ser el candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. A ese voy a apoyar. Claro, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar como era antes los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato de ningún partido. Pero como ciudadano, si me dicen: ¿A quién va a apoyar? Al que gane la encuesta”, refirió.

Así el presidente López Obrador se refirió a quienes ya han expresado públicamente su intención para ser candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el senador Ricardo Monreal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no piensa en este momento en la candidatura presidencial, aunque se le menciona como la aspirante que cuenta con la mayor simpatía dentro de Morena, e incluso del Primer Mandatario.

El 13 de julio, durante una conferencia del presidente López Obrador en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard confirmó su intención de ir por la Presidencia de la República 2024 y agradeció al Presidente por mencionarlo entre los posibles candidatos. Meses después, el 14 de octubre, Ebrard expresó que participará en el proceso de selección de candidatos de Morena, y descartó ser abanderado por otro partido o coalición. “Voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario”, dijo.

También en octubre, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que ganará "por la buena" la candidatura presidencial para el 2024 a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard si Morena abre la selección del candidato a una elección interna.

Apenas el martes pasado, Claudia Sheinbaum consideró que no es necesario establecer pactos con Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard para evitar el “fuego amigo”.

“Son compañeros del proyecto y con todos tenemos relación, en el Senado de la República, como secretario de Relaciones Exteriores; y, como lo comenté, para nosotros la continuidad de la Cuarta Transformación es lo fundamental”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una vez que elgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, concluya su gestión en 2022, lo invitará a participar en su gobierno.

jorge.monroy@eleconomista.mx