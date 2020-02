El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 1,000 millones de pesos para Los Cabos en programas de abastecimiento con plantas de tratamiento para procesar agua de mar e intervenciones en colonias populares que realizará la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Explicó que se mejorará el abasto de agua, "en el caso de los Cabos es uno de los sitios turísticos con más crecimiento poblacional porque tienen mucho crecimiento económico los centros turísticos. Voy a regresar, después de marzo vamos a terminar estas obras en Los Cabos y estoy pendiente de las plantas para el tratamiento de agua de mar”, dijo.

En la conferencia realizada en la ciudad bajacaliforniana añadió que aumentó el número de turistas y esto demanda más servicios e infraestructura, "agua, drenaje, pavimento, tierra, lotes, seguridad"; es un municipio con muchísimo crecimiento”.

López Obrador afirmó que resolverá el problema de los apagones en Baja California Sur, además de que anunció que se construirá una termoeléctrica que utilizará gas.

Respecto a la construcción de la termoeléctrica, indicó que si bien hubo desinformación en torno al proyecto que se busca impulsar para atender el problema, "ya se autorizaron los fondos y se va a generar energía eléctrica con gas”.

El presidente comparó a las condiciones de crecimiento que presenta Los Cabos con lo que sucede en Quintana Roo. “Es parecido a lo que sucede desde hace muchos años en Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, fenómenos extraordinarios que se están dando. En el caso de La Paz se está trabajando para más abasto de agua”, se comprometió.

Durante su visita a esta ciudad, también habló del tema del desabasto de energía eléctrica, y aseguró se resolverá próximamente. “Se va a recordar, es un compromiso, vamos a resolver el problema de los apagones y el desabasto de energía eléctrica, o la incertidumbre del abasto y lo vamos a hacer sin afectar al medio ambiente", expresó.

El jefe del Ejecutivo federal hizo un reconocimiento al trabajo del mandatario bajacaliforniano Carlos Mendoza Davis, en lo que respecta a la seguridad pública, pues dijo que "está haciendo un buen trabajo, de manera especial en lo que importa mucho, la seguridad pública es notorio que haya menos violencia en Baja California Sur.

"Conozco Baja California Sur desde hace muchísimos años, y no he dejado de visitarlo, no hay un año en los últimos 20 años que no haya estado aquí, conozco como se desató un tiempo la violencia, aquí en La Paz, la gran preocupación que había. Celebramos que haya disminuido la incidencia delictiva sobre todo en delitos como el homicidio”, dijo.

Por último, López Obrador apuntó: “eso es notorio en el gobierno estatal, en los gobiernos municipales y por la participación de las Fuerzas Armadas, y de manera especial la Secretaría de Marina”.

erp