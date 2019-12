Monterrey, N.L.-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM) para que más jóvenes de escasos recursos y comunidades marginadas puedan estudiar en la universidad.

“Vamos a suscribir un acuerdo, un convenio para trabajar de manera conjunta (…) Parte del acuerdo que queremos suscribir con el Tec de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el Tec aporte otra, hagamos un acuerdo para que jóvenes de familias humildes, de comunidades, de pueblos marginados, con mucho talento puedan estudiar en el Tecnológico de Monterrey”, explicó el presidente durante la inauguración del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE).

En ese sentido, López Obrador resaltó que su gobierno ha invertido 70,000 millones de pesos en becas para 11 millones de estudiantes de todos los niveles académicos para atender el rezago educativo.

El presidente dijo que hay 300,000 jóvenes de escasos recursos que estudian la universidad con una beca por 2,400 pesos mensuales. “Le estamos dando toda la atención que merece la educación”, aseguró.

El mandatario aprovechó el espacio para destacar los cinco ejes de su gobierno: combate a la corrupción, austeridad, equilibrio entre el papel del Estado y del mercado para lograr crecimiento económico y bienestar, poner a los pobres al centro de las políticas públicas y; fortalecimiento de valores.

Andrés Manuel López Obrador dijo que parte de los ejes que ha implementado en su política de gobierno han funcionado, entre otras cosas, tener ahorros, finanzas sanas, no incrementar impuestos, no aumentar la deuda pública y equilibrar el crecimiento económico con el bienestar.

El presidente de la República atribuyó la inseguridad del país a la falta de oportunidades para las personas de escasos recursos, en espacial a los jóvenes.

“Por el bien de todos, primero los pobres. No sólo por razones humanitarias, que ya con eso es bastante, el que seamos cada vez más humanos y que nada que sea humano nos sea indiferente (…) Pero también pensar que, si no hay justicia, si no hay bienestar no puede haber tranquilidad ni paz social ¿Cómo vamos a poder vivir con tranquilidad en un país de familias desintegradas, en un país con tanta pobreza, en un país donde a los jóvenes se les discrimina?”, comentó López Obrador.

El Presidente consideró que todas las actividades deben tener una dimensión social.

[email protected]

kg