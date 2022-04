El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador calificó como histórica la realización de la Consulta de revocación de mandato de este domingo.

En un mensaje sobre los resultados de este ejercicio democrático sostuvo que fue un proceso inédito con el que se hizo valer la democracia participativa, pues, recordó que “el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía y hay una democracia y es el pueblo el que manda y es el que decide”.

El mandatario también se dijo contento por la participación ciudadana, con cerca de 17 millones de mexicanos que salieron a votar, a pesar de que no se instalaron muchas casillas, “sólo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en 2018”.

En este sentido, el presidente expresó que en todo el país la gente buscó una casilla y se movilizó ya sea a pie, en cayuco, lancha, caballo, en camiones y como pudo para cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia.

Asimismo, se mostró agradecido porque más del 90% de los participantes votó para que termine su mandato. “15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir, amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México; no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Me quedo y vamos a continuar con la transformación del país”, subrayó López Obrador.

El tabasqueño también resaltó que los votos obtenidos a favor de su mandato rebasaron las cifras que obtuvo en los procesos electorales de 2006 y 2012, además de superar los votos a favor de los candidatos Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI), durante las elecciones de 2018.

De modo, dijo, que fue una muy buena votación, “una jornada y lo esencial es que estamos haciendo valer la democracia”.

Finalmente, el presidente llamó a todos “los conservadores” a reflexionar y a que se serenen, ya que consideró que en la democracia se gana o se pierde y no hay que optar por la abstención, pues a su parecer eso no es demócrata.

“Es muy cómodo, conservador el decir: quiero la democracia cuando me conviene, quiero la democracia cuando voy a sacar provecho, cuando voy a mantener o acrecentar mis privilegios. Fíjense que eso no es la democracia” sostuvo.

El presidente se despidió agradeciendo la participación y señalando que seguirá sirviendo hasta el último día de su mandato.