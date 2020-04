El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la gran mayoría de los mexicanos el haberse quedado en casa durante las vacaciones de Semana Santa para evitar la transmisión masiva de la infección del coronavirus.

En un videomensaje transmitido vía redes sociales desde su casa de Tlalpan, en la Ciudad de México, informó que no se fue a su rancho de Palenque, Tabasco, como acostumbra, para estar "pendiente por la epidemia; tenemos que estar atentos".

López Obrador calificó como "realmente ejemplar el comportamiento de la inmensa mayoría de los mexicanos porque están siguiendo, al pie de la letra, las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos, de que haya sana distancia".

El jefe del Ejecutivo informó que habló por teléfono con Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, quien le hizo saber que desde el viernes y este sábado l11 de abril as playas de Acapulco están vacías de turistas, porque la gente está en sus casas.

"No hay gente en las playas. Me habla de cerca del 100% de personas que no están en la playa, que están en sus casas. Aquí, en la Ciudad de México, también la movilidad es mínima. Y así tengo informes de todo el país".

A todo el pueblo de México: Gracias de todo corazón. No será en vano el sacrificio. ¡Ánimo! pic.twitter.com/STzaJRCuOO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2020

A decir del mandatario mexicano por eso a los mexicanos les está "yendo bien, a pesar de los pesares".

Aseguró que México está "entre los diez países del mundo con menos infectados de coronavirus" y “entre los diez con menos defunciones por la epidemia.

"Esto tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo todos, porque lo fundamental es la prevención, no los hospitales. Es lo que podemos hacer nosotros para cuidarnos, lo que se está llevando a cabo en México, el estar en nuestras casas, el cuidarnos".

López Obrador anticipó que el próximo lunes informará sobre lo que vendrá; "lo que se está previendo, a partir de las proyecciones de los técnicos, médicos, científicos".

El Presidente insistió en que "lo más importante de todo es continuar así".

"Yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados. Vamos a salvar vidas", dijo.

Quienes pierden la vida por la enfermedad Covid-19, enfatizó, no son números, sino seres humanos, lo cual es doloroso, por lo que el gobierno trabaja con el propósito de evitar muertes.

"Ya después vendrá el tiempo de la recuperación en lo económico, en lo material, pero lo más importante es el humanismo. Lo más importante es que salgamos adelante, bien, de esta crisis sanitaria".

"Luego vamos a enfrentar la crisis económica, pero México tiene muchas fortalezas. Y ahora se está poniendo de manifiesto el que tenemos una familia unida, fraterna, que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana; es la institución más importante de seguridad social".

Desde su óptica, el del México es "un pueblo ejemplar" que está #dando una lección al mundo# con su comportamiento; “sigamos adelante".

"Tengan confianza de que estamos haciendo las cosas de manera profesional, con mucha responsabilidad para proteger a nuestro pueblo".

"El propósito principal es salvar vidas, enfrentar esta epidemia con menos costos, y fundamentalmente el que podamos salir bien, sanos, y luego viene la recuperación de la economía", comentó.

López Obrador informó que el viernes 10 de abril, tal como lo prometió, terminó la entrega a 8 millones de adultos mayores, de "todos sus apoyos" por concepto de pensión humanitaria; es decir, que recibieron, en una sola exhibición, "cuatro meses por adelantado".

