El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha modificado su pensamiento de que, frente a la violencia, el Estado debe responder con abrazos, no balazos.

“Sí, estoy convencido de eso, lo que pasa que lleva tiempo, esto ya estaba (la inseguridad y la violencia). Pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes, lo único que llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ‘ninis’ de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudian ni trabajan, pero no se atendía a los jóvenes”, manifestó.

En el marco de sucesos de violencia que se han suscitado en Michoacán, Colima, Sonora y Zacatecas, el presidente López Obrador argumentó que su gobierno está atendiendo las causas de la violencia.

“Eso lleva tiempo, son procesos. Imagínense cuántos años de abandono, cuántos años de querer resolver el problema sólo con medidas coercitivas. ¿Se acuerdan cómo decían? ‘No va a temblar la mano, la ley es la ley’. Se ponían ahí, y lo llevaban a la práctica, querían resolver los problemas con masacres, pero no de este tipo, que también las había, de enfrentamientos entre grupos, del Estado contra la delincuencia. En los enfrentamientos, siempre lo he dicho, la orden era rematar a los heridos, masacres”, afirmó.

Por fraude del 2006, crímenes múltiples como el de Michoacán, dice

López Obrador insistió en que en el 2006 le hicieron un fraude electoral que trajo como consecuencia, según dijo, eventos de violencia como el múltiple crimen del domingo en la comunidad San José de Gracia en Michoacán.

“Nos robaron la Presidencia de la República, no fue poca cosa, y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo en San José de Gracia.

“Del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues, entonces, todos ellos que, por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco— pues surge esto que estamos padeciendo desde ese tiempo”, argumentó.

