A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que hasta el momento hay 80 personas detenidas por el caso.

Durante el Informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, Encinas Rodríguez informó que de marzo a la fecha, se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.

También, se han detenido a 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales.

Destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio pública.

“La investigación se encuentra en la etapa más compleja. Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia”, reconoció.

Asimismo, señaló que con base en distintos informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes, se han desarrollado 30 acciones de búsqueda en campo para explorar 217 puntos en seis municipios de Guerrero. En 25 de estas búsquedas se han obtenido resultados negativos y en las cinco restantes se han registrado hallazgos.

En Amate, municipio de Cocula, se exhumaron seis cuerpos; en la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se ha identificado a seis personas distintas de los estudiantes desaparecidos.

Sobre la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, apuntó que se constituyó el Comité de Seguimiento al caso Iguala, el que inició procesos administrativos en contra de 14 elementos.

Del total de elementos cuatro fueron removidos después de un proceso de sanción administrativa, tres se dieron de baja del servicio, dos fueron suspendidos temporalmente y cinco más son investigados.