Van más de 300 aspirantes al INE a examen de conocimiento

Los cerca de 369 aspirantes a ocupar alguna de las tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron este lunes el examen de conocimientos que determinará la mitad de los candidatos que seguirán en el proceso.

Desde muy temprano, cada una de las y los aspirantes ingresaron al pleno de San Lázaro, para responder un examen de 100 preguntas de opción múltiple, por un máximo de dos horas. Los temas fueron fiscalización, derecho constitucional, marco constitucional en materia electoral, procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo, Derechos Humanos, sistema de gobierno y partidos políticos.

Los resultados estarán disponibles el 9 de abril, con el 50% de los aspirantes con mayor calificación pasando a la siguiente etapa de entrevistas.

Niegan favoritismo

Uno de los primeros en terminar su evaluación, fue Flavio Cienfuegos Valencia, exencargado de la oficina de la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien aseguró que la cercanía con la titular del organismo electoral es sólo laboral, al tiempo que rechazó que haya “dados cargados” o “caballo negro” en esta convocatoria emitida por la Cámara de Diputados.

“No, yo colaboré con la presidenta del Consejo Nacional del INE durante 2022-2024, y en otra época también en el Registro Federal de Electores hace muchos años…hay una relación profesional, hasta ahí nada más”, además de señalar que “hay mucha competencia, hay personas muy capaces, veremos qué dice el comité”, expresó a la salida del examen”.

Por su parte, Diana Talavera, expresidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, dijo confiar en el proceso y descartó que haya favoritismo. “Yo quiero creer que no. Que todo es como, se rige por los principios de certeza, legalidad, como nosotros como funcionarios electorales fuimos en su momento”, expresó.

Mientras que Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Instituto Electoral de Baja California, defendió que esta convocatoria fue abierta y que todos los que trabajan en temas electorales tienen derecho a participar.

“No mire, quienes participamos en la función electoral tienen el derecho a participar. Me parece que esa valoración se hará, primeramente, en cada una de las etapas que está en la convocatoria y luego viene la etapa más política que viene que es en la Cámara. Tomarán en cuenta esas consideraciones, pero creo que hay muy buenos perfiles”, dijo.