En el 255 aniversario de Lotería Nacional se distingue a mujeres que han sido pilares en la transformación de la patria

“La construcción de la igualdad pasa por la representación, por lo simbólico, pero sobre todo por el cambio cultural constante": secretaria Citlalli Hernández Mora

“Restituir el legado histórico de las mexicanas es reconocer el papel trascendental que han desempeñado en la construcción de una nación que enarbola los ideales de justicia, democracia y soberanía”, Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional

El Sorteo Especial No. 302 se realizará el 8 de agosto y tiene un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series

La Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública, Lotería Nacional y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), develaron la serie de billetes del Sorteo Especial No. 302 que reconoce a las mujeres que han transformado nuestra patria.

En el marco de los festejos por los 255 años de Lotería Nacional, la directora general, Olivia Salomón, señaló que como institución que ha acompañado la historia del país, dedica su sorteo de aniversario a la memoria, la justicia y el ejemplo de las mujeres que han transformado a México.

Historia de suerte y fortaleza

En el Museo Nacional de Arte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que el combate a las desigualdades entre hombres y mujeres implica terminar con la invisibilización de las mujeres como sujetas de relevancia en la sociedad.

En ese sentido, hizo un llamado a reflexionar sobre cómo la historia del país se ha relatado sin mencionar la participación de las mujeres. Por ello, insistió en que “la construcción de la igualdad pasa por la representación, por lo simbólico, pero sobre todo por el cambio cultural constante”.

Además, la secretaria recordó que los billetes de Lotería Nacional ahora cuentan con un código QR que enlaza a la Cartilla de Derechos de las Mujeres, gracias a la colaboración entre ambas instituciones ahora los cachitos son un medio de la difusión de este instrumento que busca informar a todas y todos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la institución de la suerte sigue la línea de la Primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum con un gobierno que refleja su afirmación de "llegamos todas", al liderar políticas públicas como los programas sociales, las becas, los apoyos al bienestar, la creación de la Secretaría de las Mujeres, el respaldo a madres buscadoras, así como el reconocimiento de las mujeres en la historia de México.

Sostuvo que la transformación también se construye a través de la memoria y los símbolos, recordando que el pasado 21 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que por primera vez incluye efemérides dedicadas a 24 mujeres destacadas, así como 5 conmemoraciones. "Restituir el legado histórico de las mexicanas es reconocer el papel trascendental que han desempeñado en la construcción de una nación que enarbola los ideales de justicia, democracia y soberanía", afirmó la directora.

Desde las mujeres que lideraron en épocas prehispánicas hasta las luchadoras por la defensa del sufragio, Olivia Salomón dio a conocer que el billete circulará por todo el país, llevando sus rostros y nombres para honrar su legado y reafirmar el compromiso de la institución con las causas del pueblo y con los valores de la Cuarta Transformación.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Nohemí Juárez Pérez, celebró la alianza entre instituciones para la develación de los billetes de la Lotería Nacional y llamó a fomentar la historia de estas mujeres emblemáticas como referentes para las niñas y adolescentes del país.

“La presencia de las mujeres es fundamental, y sobre todo en un momento como hoy, que tenemos a la primera presidenta mexicana al frente de nuestro país y el mayor número de gobernadoras al frente de entidades en toda la historia desde que se da el reconocimiento al voto de las mujeres a nivel federal hace 70 años”, indicó.

Por último, Juárez Pérez aplaudió que el trabajo de investigación que desde hace 40 años realiza el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), en torno a la participación de la mujeres en la historia de México, se concrete con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, expuso que el reconocimiento a las mujeres es un hecho histórico, que se desarrolla en un contexto que tiene un Gobierno y un pueblo consciente: “Las mujeres que han hecho patria y ‘matria’ son parte integral de nuestra historia, de nuestro adn cultural, político, social, económico y sabemos que no podemos entender el mundo sin todos y todas”, acertó.

Asimismo, describió las acciones de reivindicación hacia las mujeres como un homenaje necesario, que requiere dejar de lado la discriminación y el machismo para desaparecer la cultura de opresión: “Somos lo que somos también gracias a la tarea, la labor y la valentía de las mujeres, aquí hay 24 nombres que hoy se reivindican pero son millones de mujeres que a lo largo de la historia han contribuido para ser el país que somos”.

El billete de los 255 años de Lotería Nacional

La titular de Lotería Nacional enmarcó que la difusión de los cachitos de lotería visibiliza la imagen de mujeres que han sido constructoras de la patria, los cuales ya están disponibles en los puntos de venta con los que cuenta la institución alrededor del país, con las y los vendedores ambulantes de billetes y en alegrialoteria.com.

El Sorteo Especial No. 302 cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 80 millones de pesos y se realizará el 8 de agosto a las 20 horas. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.