Zafarranchos en Xicoténcatl

Fue un espectáculo vergonzoso. Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, quedó claro ayer 27 de agosto, después de su altercado en el recinto legislativo de Xicoténcatl, representan a una misma generación de políticos: pendencieros, sin alturas ni capacidad para debatir. Sin futuro.

El exgobernador de Campeche, además de presidir al PRI, encabeza la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Valiente, se ha auto descrito en múltiples ocasiones, aunque en un intercambio previo —que de hecho definió lo que ayer— fue calificado como porro por el líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández.

La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe ser un parteaguas. Esta legislatura federal —la 66— deberá demostrar si es útil a la patria o si se hunde en el marasmo de la mediocridad y la violencia verbal, después de un año oprobioso, pletórico de chicanadas y balandronadas.

La bancada priista en la Cámara Alta ha sellado su destino, en lo que resta de esta legislatura. Ahora el PVEM se convertirá en la tercera fuerza y afianzará el control que el exgobernador de Tabasco tiene sobre el Senado. Por ahora, Alito mantiene el fuero y ahora deberá contar con el respaldo firme de sus correligionarios para aligerar los costos de lo que parece ser un error catastrófico. El acuerdo suscrito anteriormente ya no tiene garantías ni colaterales.

Los morenistas, por su parte, deberán cerrar filas y apuntalar —aunque sea temporalmente— a López Hernández, quien en la víspera de su reunión plenaria mantenía la apuesta por Laura Itzel Castillo para encabezar la mesa directiva a partir del 1 de septiembre.

Tras de que la sinaloense Imelda Castro optara por mantenerse en la vicepresidencia, Castillo Juárez y Guadalupe Chavira, quien ocupa el escaño que dejó Citlalli Hernández para irse a la Secretaría de las Mujeres, mantienen una pulsada que ha enfriado la amistad que ambas mantienen desde hace tres décadas.

Lupita Chavira consultó a una veintena de sus compañeros antes de postularse para ocupar la posición que deja Fernández Noroña. Y cuenta con el respaldo de otros liderazgos parlamentarios. En Palacio Nacional mantienen la intención de respetar las decisiones de la bancada morenista. La legalidad e institucionalidad de la Cámara Alta, quedó demostrado de la peor manera, están en vilo.

Efectos secundarios

INCONTROLABLE. En Nuevo León, que gobierna Samuel García, mientras su secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, insiste en que todo avanza con normalidad, las quejas del sector empresarial pintan un escenario muy distinto. La Coparmex ha advertido que la extorsión se dispara y colocó al estado en el cuarto lugar nacional con 4,882 denuncias tan solo entre enero y mayo de 2025, un promedio de 32 diarias y 1.3 víctimas por hora, lo que refleja un problema estructural. A ello se suma lo que industriales llaman “cobro de piso institucional”: prácticas atribuidas a áreas como la Subsecretaría de Administración Tributaria, encabezada por Carlos Contreras Segovia, así como a Medio Ambiente de Raúl Lozano Caballero y Movilidad de Hernán Villarreal Rodríguez, que presionan con trámites, auditorías y cobros indebidos.

CREATIVO. El presidente de la. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Herrera Borunda, propondrá una reforma a la legislación vigente para acortar los plazos para que las investigaciones de los órganos encargados de la fiscalización sean entregadas.