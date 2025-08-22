Votos costosos

Tras de la validación de los comicios extraordinaria para renovar al Poder Judicial hay un perdedor indiscutible: las autoridades electorales. El Tribunal, más que el INE, tendrá que cargar con la responsabilidad histórica de haber ignorado la acordeoniza del pasado 1 de junio.

Ambos órganos colegiados —y autónomos, por diseño constitucional— viven crisis internas, derivadas de las pugnas entre sus integrantes. La reacción de la presidenta del TEPJF, Mónica Arali Soto, a un comentario del magistrado proponente de la anulación, Reyes Rodríguez Mondragón, materializó la calidad del debate en la mesa en la que dirimen las diferencias político-electorales.

El Consejo General del INE también reflejó una preocupante inopia argumentativa y un encono inocultable. La consejera Dania Ravel se dolió públicamente de faltas y omisiones que normalmente no son percibidas en la herradura de la democracia. Más que saludables, esos reclamos anticipan fracturas aun mayores.

En vísperas de la definición de la reforma constitucional, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha planteado un cambio de página con el cierre de esta etapa electoral. Hay que reflexionar —ha dicho—sobre el papel del organismo autónomo en la vida democrática del país.

Su urgencia está definida por el corto plazo: en la definición del presupuesto de egresos 2025 se han pedido 18,210 millones de pesos para el financiamiento del sistema de partidos, la organización de las elecciones y el fortalecimiento de la cultura democrática.

“Estamos preparados para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, garantizando procesos democráticos confiables y transparentes”, ofreció la presidenta consejera.

La capacidad de adaptación del INE está probada, en los tiempos de la austeridad republicana. Pero tal vez resulte insuficiente ante el afán del segundo piso de la Cuarta Transformación por aligerar el sistema electoral.

En el 2027, está claro, podrán surgir más partidos políticos con registro nacional (condicionado) pero también podrían haber menos magistrados en el TEPJF y menos consejeros en el INE.

Para el último año de lo que podría ser el futuro del INE, los integrantes del consejo general han propuesto un presupuesto austero, pero no se han automutilado ni funciones ni atribuciones. Las prerrogativas para los partidos apenas rebasan los 3,100 millones de pesos.

Efectos secundarios

CONFIRMACIÓN. Después de la polémica por su supuesta mudanza ibérica, Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto han reanudado sus actividades normales. El hijo menor del expresidente de México está próximo a iniciar sus estudios profesionales. Ya ha sido admitido en un centro universitario ubicado en la zona de San Fernando, muy cerca de su residencia.

CARTEL. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el empresario Guillermo Vogel, en su carácter de presidente del U.S.–Mexico CEO Dialogue están emplazados a presentarse en la cuarta edición de la Convención Binacional, convocada por la Americas Society para reunir a tomadores de decisión, diplomáticos y líderes empresariales con el ánimo de construir puentes de progreso entre ambas naciones. La relación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum está atada a una agenda concretísima.