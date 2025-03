Versus: dos Agustines, un sólo grito, en el Museo Arocena

Me basé en los textos de sala de Erik Castillo para reflexionar sobre Versus, la exposición que reúne la obra de Agustín Castro y Agustín Portillo en el Museo Arocena. Más que una muestra convencional, se trata de un diálogo visual que sacude, interpela y expone las tensiones entre la individualidad y la colaboración, entre la tradición y la crítica, entre la estética y la denuncia.

Desde 2014, estos dos artistas han construido una relación creativa que se manifiesta en dos vertientes: la obra individual y la producción conjunta. A través de esta dinámica, han abordado temas cruciales de la sociedad contemporánea, como la violencia infantil en Infancia interruptus (2016-2024), la complejidad de la vida urbana y los desafíos del sistema del arte. Su trabajo no solo refleja una exploración plástica, sino que también plantea una discusión sobre la autoría y la identidad artística. ¿Puede una colaboración sostenida dar lugar a un tercer autor, una suerte de "meta-autoría" que trascienda a sus creadores?

El título Versus es clave para entender esta exhibición. En latín, la palabra puede significar "hacia", "frente" o "contra", y en esta muestra adquiere todos esos matices. Castro y Portillo no sólo dialogan entre sí, sino que confrontan a su espectador, obligándolo a mirar de frente las fracturas de nuestra sociedad. En sus trípticos y composiciones, el caos de la ciudad se vuelve tanto un laberinto majestuoso como un escenario de decadencia; la ironía se entrelaza con la crítica en narrativas visuales que cuestionan el statu quo.

La colaboración artística no es un fenómeno nuevo, pero en el arte contemporáneo ha evolucionado hacia un modelo horizontal, sin jerarquías, donde los límites entre lo individual y lo colectivo se difuminan. Desde los talleres del Renacimiento hasta las colaboraciones de Warhol y Basquiat, el arte en conjunto ha sido un espacio de experimentación y desafío. Versus se inscribe en esta tradición, pero con una identidad propia: dos artistas, dos estilos, un propósito común.

La exposición es un grito compartido que resuena en cada lienzo, una batalla pictórica donde el verdadero vencedor es el espectador que se atreve a entrar en este juego de espejos.

INAUGURACIÓN:

Jueves 27 de marzo, 2025 / 7:00 p.m.

Anexo Edificio Russek / Museo Arocena

Entrada libre

Sobre los Agustines

Agustín Castro (Ciudad de México, 1958) es un artista visual con más de 30 años de trayectoria y una obra inscrita en el neoexpresionismo figurativo. Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", ha presentado 37 exposiciones individuales y más de 100 colectivas en México y el extranjero. Su trabajo destaca por el dominio del dibujo y la riqueza de su técnica pictórica, abordando temas que van de lo alegórico a lo neofigurativo.

A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio de Adquisición de Pintura en el Salón Nacional de Artes Plásticas, la Beca Jóvenes Creadores del FONCA y una Mención Honorífica en la Sexta Bienal Rufino Tamayo. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y de instituciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo Carrillo Gil y el Museo MARCO de Monterrey. También ha participado en más de cien subastas y cuenta con diversas publicaciones en libros y catálogos especializados.

Agustín Portillo (Ciudad de México, 1960) es un artista visual con una sólida trayectoria en el ámbito del arte contemporáneo. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales y ha participado en diversas colectivas tanto en México como en el extranjero. Su trabajo se caracteriza por una combinación de realismo crítico y formalismo, en donde la sátira, la ironía y la denuncia se entrelazan con una profunda reflexión sobre la condición humana.

Ha sido beneficiario de becas internacionales como la "Fund for Artist Colonies" en Estados Unidos (1988) y el "Artistic Resident Exchange Program" (1994). Su obra se encuentra en importantes colecciones públicas, incluyendo el National Museum of Mexican Art en Chicago, el San Antonio Museum of Art, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México. Su producción artística, según la crítica Blanca González Rosas, se sitúa en el límite entre la denuncia, el humor y la comprensión dolida de la realidad

La colaboración entre Agustín Castro y Agustín Portillo en VERSUS demuestra cómo el arte se enriquece al sumar perspectivas. Sus estilos únicos no se diluyen, sino que se potencian en un diálogo visual que provoca reflexión. En un mundo donde predomina la competencia, esta exposición nos recuerda que el arte –y la vida– florece cuando hay intercambio y construcción colectiva.