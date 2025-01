Trump: verdad o consecuencias

NUEVA YORK. Distinguidos profesores de historia dicen que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene las características de un dictador fascista. El propio Trump ha indicado que no tiene ningún interés en salvaguardar las instituciones de las que depende una democracia liberal, entre ellas una prensa libre, un poder judicial independiente y una burocracia apartidista.

La capacidad de la democracia estadounidense para resistir los intentos de Trump de desgastar sus cimientos dependerá de hasta qué punto la gente estará dispuesta a defenderlos. Cuando el 3 de diciembre el presidente surcoreano Yoon Suk yeol, frustrado por el bloqueo de legisladores opositores a su agenda, declaró la ley marcial, estallaron de inmediato protestas en las calles y en la Asamblea Nacional. Enfrentado a una resistencia contundente (incluso de miembros de su propio partido), Yoon dio marcha atrás. Sólo cabe esperar que si Trump hace algo parecido, la respuesta sea la misma.

Estados Unidos aún está lejos de ser una autocracia. Pero ya hay algunos que tratan a Trump como a un monarca digno de temer, en vez de presidente electo. El fundador de Amazon y propietario del Washington Post, Jeff Bezos, es uno de los hombres más poderosos del país, y tal vez del mundo, pero no dejó que los editores de su periódico apoyaran la candidatura presidencial de Kamala Harris. El presentador televisivo Joe Scarborough se pasó años en su programa de la MSNBC acusando a Trump de ser un fascista, pero poco después de su victoria corrió a Florida a postrarse ante el futuro presidente.

Dentro del Partido Republicano, las advertencias sobre el peligro de Trump han dado paso al oportunismo. El senador Marco Rubio, que alguna vez llamó “estafador” a Trump, es su candidato a secretario de Estado; y J. D. Vance, que en privado lo comparó con Adolf Hitler, será su vicepresidente. Estas conductas no son sorprendentes. El escrúpulo político y moral sucumbe fácilmente a la ambición. Hay que ver si una cantidad suficiente de republicanos adoptará una postura con más principios.

Otra respuesta posible ante un presidente corrupto y vengativo es aquello que algunos en la Alemania nazi llamaron “emigración interna”: agachar la cabeza, con la esperanza de evitarse problemas. La elección de Trump ha dejado a muchos estadounidenses agotados y desilusionados. En comparación con 2016, no parece haber tanto interés en mostrarle oposición. Muchas personas que conozco ya no quieren leer o escuchar noticias.

Retirarse de la plaza pública al jardín privado puede ser tentador, pero la todavía vibrante sociedad civil estadounidense sufriría las consecuencias. Como señaló en el New York Times una periodista que vivió algún tiempo en Rusia, los rusos bajo la presidencia de Vladimir Putin (como los alemanes bajo el Tercer Reich) no tardaron en darse cuenta de que aunque decidieran alejarse de la política, la política no se alejaría de ellos.

Sería un grave error que los estadounidenses se comportaran como si ya vivieran en una autocracia: los disidentes de las autocracias reales han hecho a menudo lo contrario. Václav Havel, el dramaturgo y disidente político devenido más tarde presidente de Checoslovaquia, lo arriesgó todo para resistirse al régimen comunista y fue encarcelado varias veces. Él y otros disidentes insistían en que debían comportarse como gente libre, aunque la sociedad en la que vivían no lo fuera. Havel decía que el rechazo a someterse a las mentiras de la dictadura era “vivir en la verdad”.

La razón por la que Trump muestra una especial hostilidad a la prensa (“enemigos del pueblo”) y a las universidades liberales es precisamente la capacidad de estas instituciones para sacar a la luz su mendacidad crónica y a menudo tóxica. Ha amenazado con cerrar emisoras que le sean contrarias, encarcelar a periodistas críticos y multar a universidades que considere “woke”. Dada la vaguedad del término, casi cualquier institución educativa podría ser el blanco.

Es difícil prever cómo reaccionarán las universidades y las redacciones de los medios estadounidenses. Podría ocurrir que el temor a represalias lleve a profesores, editores, periodistas y directivos universitarios a autocensurarse, en vez de insistir en “vivir en la verdad”. También podría ocurrir que por pura frustración y rabia, algunos opositores a Trump en las universidades y otras instituciones culturales de élite redoblen todo aquello que Trump y sus partidarios odian e intensifiquen la ideologización en cuestiones de raza, sexualidad y género.

Ambas reacciones resultarían útiles a Trump. La autocensura y el temor al escarnio atenuarán la oposición a sus mentiras. Y el fanatismo ideológico reforzará entre los populistas de derecha la idea de que es correcto que libren una guerra cultural, una que en el clima político actual no pueden sino ganar. Al fin y al cabo, en Estados Unidos hay más conservadores que radicales de izquierda, y la política identitaria no tiene mucho apoyo fuera de las ciudades grandes o universitarias.

La mejor respuesta a la amenaza de la política autoritaria que pueden dar los liberales en los medios de comunicación y en la enseñanza superior es abandonar el postureo ideológico y concentrarse en la búsqueda de la verdad, mediante el debate abierto, la libertad académica y la presentación de información honesta e imparcial (y es lo que los intelectuales deberían hacer, en cualquier caso).

Lo peor de Trump, y de otros populistas con inclinaciones autoritarias, no son sus mentiras. Quien más, quien menos, todos los políticos mienten. El peligro real está en la idea de que la verdad no importa. Cuando toda pretensión de verdad pasa por ser arbitraria y partidista (idea a la que contribuyen el auge de Internet y las redes sociales), a los líderes autoritarios les resulta más fácil imponer su versión de la verdad. Y eso sí que debilitará la democracia.

El autor

Ian Buruma es autor de Spinoza: Freedom’s Messiah (Yale University Press, 2024).

Traducción: Esteban Flamini