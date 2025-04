Trump se hunde, Sheinbaum asciende

A 100 días de haber retomado la presidencia, Donald Trump enfrenta algo peor que la desaprobación de sus adversarios: el hartazgo de sus aliados. Su popularidad, medida por encuestas como la de The Washington Post-ABC News-Ipsos, se desplomó a 39%, con 55% de desaprobación. En febrero tenía 45 por ciento. Hoy, sólo 42% lo aprueba según el New York Times/Siena College, y 44% según Fox News, que además señala que esa cifra es cinco puntos menor que la del mes anterior. Sólo en el tema de seguridad fronteriza obtiene más aprobación que desaprobación (y eso gracias al Operativo Frontera Norte que ejecutan 1,000 guardias nacionales en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas); en todo lo demás, la mayoría lo reprueba.

Ante esos números, Trump atacó. En su red Truth Social calificó a las encuestadoras como “criminales” y “enemigos del pueblo”, acusó a medios como el New York Times y ABC News de fraude electoral, y exigió que sean investigados por manipular encuestas “para generar resultados negativos”. Culpó al “sistema”, a la prensa, y a cualquiera que no coincida con sus datos alternativos. La reacción no sorprende: para él, toda crítica es conspiración.

Pero las cifras vienen de todos lados, no sólo de medios “enemigos”. Fox News, medio que lo trata siempre con simpatía, lo coloca apenas por encima del 40%, y Pew Research confirma que incluso entre latinos —que en 2024 lo respaldaron con 46%— su aprobación cayó a 34 por ciento. Entre afroamericanos apenas alcanza el 10 por ciento. Entre los jóvenes, sólo el 31% lo aprueba; entre las mujeres, apenas el 36 por ciento. Y entre votantes independientes, clave para las elecciones intermedias, más del 50% desaprueba su gestión. En todos los sectores demográficos clave que lo ayudaron a regresar al poder, hoy pierde apoyo a pasos acelerados.

El problema es que ya no puede repetir la fórmula del 2016 con la retórica de confrontación constante. Trump arrancó su segundo mandato con más fuerza que el primero, pero esa fuerza se diluye rápidamente. Según Times/Siena, 54% de los votantes registrados cree que “se ha excedido” con los cambios que ha impuesto al sistema político y económico. Solo 27% piensa que “ha sido razonable”. Sus políticas enfrentan demandas en tribunales, bloqueos judiciales y resistencia institucional. Su velocidad para imponer una agenda radical está generando más temor que entusiasmo incluso entre votantes republicanos moderados.

El Partido Republicano debería leer esas encuestas con atención. En 2026 se renovará la Cámara de Representantes y se elegirán 33 senadores y 39 gobernadores. Si el desgaste continúa, podría perder incluso distritos y estados ganados con facilidad en 2024. Trump conserva una base fiel entre hombres blancos sin universidad y evangélicos conservadores, pero no puede ganar elecciones legislativas solo con ellos. Y menos con insultos ni con amenazas.

Y mientras Trump insulta, polariza y descalifica encuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum evita confrontaciones innecesarias y construye acuerdos. Él impone aranceles, ella recorta el déficit. Él exige lealtad ciega, ella delega y confía. No sorprende que, según la Encuesta de Encuestas de poll.mx publicada el 29 de abril de 2025, registre 80% de aprobación. Dos presidentes, dos estilos, dos resultados.

