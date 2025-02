Trasplantes a la baja y medio millón de enfermos renales

Con la austeridad de los últimos años, demeritó seriamente la realización de cirugías de trasplante en hospitales públicos. En los últimos meses al menos 7 hospitales públicos de distintos estados suspendieron su programa de trasplantes: el Hospital General de Pachuca, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria y otros 2 de Tamaulipas, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, el Hospital General de Tijuana y el Hospital General de Mexicali.

Es una pésima noticia pues es la opción de vida para miles de mexicanos en lista de espera de recibir un órgano. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), hay 435 establecimientos autorizados para realizar trasplantes; de esos la gran mayoría -272- son privados, 63 del IMSS Bienestar, 38 del IMSS, 27 de las secretarías de salud estatales, 21 del ISSSTE y 14 más entre SSA (incluidos institutos nacionales de salud), Pemex, Sedena y Semar.

Los pacientes que esperan un órgano al 25 de enero sumaron 18,712, pero al ritmo que vamos, considerando que en enero se realizaron menos de 350 trasplantes, se llegaría a poco más de 4,000 trasplantes en este 2025. Es decir, ni una cuarta parte de lo requerido. Es un rubro más que refleja la tragedia de lo sucedido en salud pública durante el último sexenio.

Hay indicios de que el secretario de Salud, el doctor David Kersenobich, ha puesto atención a esto. Recién nombró como nueva titular del Cenatra a la joven cirujana pediatra Rosa Erro Aboytia especializada en cirugía de trasplantes, noticia refrescante después de que el último director de Cenatra, José Salvador Aburto, ocupó el cargo por 21 años. La nueva titular de Cenatra trae el plan de impulsar la donación de asistolia que es la de órganos de pacientes que han fallecido por paro cardíaco irreversible.

Ello requerirá reformas de ley y ojalá se logre, pues sería un desfogue sobretodo para la alta demanda de trasplantes renales. Hay 15,610 personas en lista de espera de un riñón, el que le sigue es el de córnea con 2,827, y muy de lejos el de hígado con 242 y 16 de corazón.

Urge un registro de enfermedad renal

Algo imprescindible y que sería prioritario es un registro de enfermos con Enfermedad Renal Crónica (ERC); por lo mismo no sabemos con certeza cuántos mexicanos viven con esta condición. El IMSS reportó en junio de 2024 que son unos 80,000 derechohabientes a los que cubre constantemente con terapia de reemplazo renal (diálisis peritoneal o hemodiálisis), pero ¿cuántos pacientes renales hay en IMSS Bienestar, en la Secretaria de Salud (incluido CCINSHAE), Pemex y las instituciones del Ejército? No se sabe.

La estimación es que suman más de medio millón de mexicanos quienes requieren terapia de reemplazo renal. Esto conforme el Global Burden of Disease (GBD) del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) que mostró gran capacidad y profesionalismo en la medición de la pandemia. Un actor clave en esa tarea fue el doctor Rafael Lozano, quien hoy es profesor titular del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Medición de la Salud en la Universidad de Washington. Recurrimos a él como experto en estadística en medicina, y nos compartió que la estimación es de 17.6 millones de personas con enfermedad renal crónica en México; 52% hombres y 48% mujeres. De ese total unos 568,000 son candidatos a diálisis o hemodiálisis -la gran mayoría mayores de 60 años-; incluyendo aquí a quienes están en estadío avanzado 4 y 5.

Por edades, 73% tienen 45 años y más, en tanto que 27% de los casos se estiman menores de 45 años, lo que revela un muy alto costo social de la ERC por la alta pérdida de población en edad productiva. Lo más lamentable es que unos 114,000 de los enfermos renales en México estarían en fase terminal.

Reunión productiva de Cofepris con industria

Muy productiva reunión tuvo la titular de Cofepris Armida Zúñiga con representantes de la industria de la salud la semana pasada. Presentó a su equipo de trabajo, ahora sí completo: Cristina Viruega, jefa de Oficina; Rafael Hernández Medina, comisionado de Autorización Sanitaria (CAS); Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria (COS); Isabel Amalia González Flores, comisionada de Fomento Sanitario (CFS); Imelda Rocío Guzmán Cervantes, comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) y María Esther Díaz Carrillo, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR). La comisionada presidenta se comprometió a un diálogo abierto y transparente, a conformar mesas de trabajo y se habló de temas importantes para las distintas ramas: desde revisión a normas y reglas tanto para medicamentos como dispositivos médicos; de la nueva guía para el vínculo IMPI-Cofepris. Entre muchos otros puntos, se dijo que la digitalización culminará en 2027, que el Plan México será muy importante, que habrá guías de trámites, que eliminarán los obsoletos, que se seguirá combatiendo a los gestores, que reactivará el Comité de Moléculas Nuevas y se retomará el tema de biosimilares, que se revisan lineamientos y guiìa a farmacias.

ISSSTE succionará $10,000 mdp de fideicomiso del Poder Judicial

Con la anunciada reforma al ISSSTE, según la iniciativa enviada a Diputados, vienen muchos cambios para la seguridad social de los trabajadores del Estado, pero destacan 2 en el ámbito médico que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum: el programa La Clínica es Nuestra del IMSS Bienestar arrancó ya en el ISSSTE; por lo pronto lo aplicarán en la clínica-hospital inaugurada por la primera mandataria en Hidalgo: la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades del ISSSTE, con primer nivel de atención y con especialidades básicas como ginecología, traumatología y oftalmología.

Por otro lado, para poder hacer la renivelación salarial de los trabajadores del ISSSTE, homologándose al IMSS, se requieren 10 mil millones de pesos este año. ¿De dónde vendrán? Serán succionados de uno de los fideicomisos del Poder Judicial. La Presidenta dijo que este año concluirán 26 hospitales y 12 Unidades de Medicina Familiar adscritas al IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Por cierto, entre quienes la acompañaron estuvo el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, y el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán.

Maribel.coronel@eleconomista.mx