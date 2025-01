TEDx Calle Aldama, en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende (SMA) es una ciudad mágica que constantemente se reinventa como un epicentro cultural y artístico. La primera edición de TEDx Calle Aldama, con el tema "Echoes of Resilience," celebrada el 20 de enero de 2025, fue un testimonio de cómo las ideas innovadoras y los talentos extraordinarios pueden converger para transformar nuestra perspectiva del mundo. Este evento no habría sido posible sin el apoyo incondicional del Sr. Bruce James, quien, a través del ecléctico repleto de arte Hotel Matilda (con Diego Rivera, Bosco Sodi, Spencer Tunick, Daniela Edburg, Javier Marin, Claudio Limon, entre otros), no sólo fungió como patrocinador oficial, sino como un verdadero mecenas de las artes y la cultura.

Bruce (EU), radicado desde hace años en SMA es conocido por su compromiso con la promoción cultural y artística así como su liderazgo en iniciativas como TEDx Calle Aldama reafirma su papel como un pilar de la comunidad local, facilitando espacios donde las ideas y las conexiones florecen.

Uno de los aspectos más enriquecedores fue la diversidad de temas abordados por los speakers, quienes compartieron historias conmovedoras y perspectivas que me parecieron sumamente especiales, todos estos presentados por la periodista Mariana Braun:

Alejandra Lagunes, especialista en tecnología, compartió su visión sobre cómo la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio de la humanidad. En su intervención, nos recordó que, aunque la IA tiene un potencial enorme, no debemos dejar que nos controle, sino que debe ser nuestro copiloto en la creación de un futuro más humano y colectivo. "La inteligencia artificial no es nuestra dueña; debe ser nuestro copiloto para crear un futuro más humano y colectivo." Angelo Musco, artista visionario, conocido por su obra que explora temas de nacimiento, confinamiento y la arquitectura natural, nos habló sobre el poder del cuerpo humano como símbolo en el arte. Su trabajo, que evoca formas orgánicas como huevos, nidos y fluidos amnióticos, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. “El arte es la forma en la que podemos conectar lo intangible con lo físico, creando puentes entre lo humano y lo natural.” Hermes Arroyo, artesano mojiganguero, creador de las gigantescas “mojigangas” o muñecos de papel maché, compartió su dedicación para preservar esta tradición cultural de San Miguel de Allende. Con su trabajo, nos mostró cómo las tradiciones pueden seguir vivas y relevantes, transmitiendo mensajes de identidad y comunidad. “Cada mojiganga que creo es un recordatorio de nuestras raíces y la fuerza de nuestra cultura.Romina Biamino, especialista en marketing de bienestar, habló sobre la importancia del bienestar como una decisión consciente y no una mera tendencia. Su enfoque en integrar el marketing con el bienestar holístico nos invita a reconsiderar la manera en que las marcas pueden ayudar a las personas a vivir de forma plena y auténtica. “El bienestar es más que una tendencia; es una decisión consciente de vivir plenamente conectados con nosotros mismos y nuestro entorno.” Diego Jiang, estratégico global, compartió su perspectiva sobre las diferencias culturales, destacando que en lugar de ser barreras, son puentes hacia un mundo lleno de posibilidades. A través de su experiencia en el fortalecimiento de los lazos entre China y México, mostró cómo la diversidad cultural puede ser un motor para la innovación y el crecimiento. “Las diferencias culturales no son barreras, son puentes hacia un mundo lleno de posibilidades.” Luz Marcela Vera, defensora de la sostenibilidad, inspiró con su incansable trabajo a favor de la sostenibilidad y la conservación. A través de su labor con las abejas y la regeneración de ecosistemas, resaltó la importancia de proteger lo que nos rodea. Su mensaje sobre la responsabilidad ambiental fue claro: cada pequeña acción cuenta en la preservación de la biodiversidad. “Cuando protegemos a las abejas, protegemos la vida misma. Cada pequeña acción cuenta en la lucha por la biodiversidad.” Ricardo Muñoz Zurita, chef mexicano, el “antropólogo de la gastronomía mexicana”, compartió cómo su pasión por la cocina mexicana lo ha llevado a estudiar y preservar las tradiciones culinarias del país. Su enfoque académico y práctico sobre la gastronomía nos hizo reflexionar sobre el valor cultural y social de la comida. “La gastronomía mexicana es un reflejo de nuestra historia, identidad y diversidad.” Sasha Carrion; hipnoterapeuta, reconocida por su habilidad para transformar vidas a través de la hipnoterapia, compartió su visión sobre el poder de la mente. Nos inspiró a creer en nuestra capacidad de reprogramar nuestra mente para superar miedos y limitaciones. “El poder de nuestra mente es ilimitado. Podemos reprogramarla para transformar miedos en fortalezas.” Vicki Steinwurtzel, escritora y educadora, compartió su experiencia como voluntaria internacional, trabajando en proyectos de construcción de casas para familias necesitadas. Su enfoque en la transformación a través del servicio destacó cómo nuestras acciones pueden cambiar tanto la vida de otros como la nuestra. “Servir a otros no solo cambia sus vidas, también redefine la nuestra. Una semana puede transformar el futuro de una familia.” Anjan Sundaram, periodista de guerra, nos contó cómo el periodismo puede sanar y conectar a través de la narración de conflictos. Su enfoque en el poder transformador de contar historias en situaciones de adversidad es inspirador y me hizo reflexionar sobre el impacto de la comunicación. “Contar la historia de un conflicto es una forma de darle voz a aquellos que han sido silenciados por la guerra.”

Por su lado, Julio Cambron, productor y con una gran capacidad para unir a esta increíble lista de speakers junto con su visión para aventurarse y crear un primer TEDx Calle Aldama, diverso y significativo, el cual no solo destacó ideas revolucionarias, sino que también marcó un hito en la consolidación de San Miguel de Allende como un epicentro de innovación y creatividad en donde también participó la Aulladora Banda Lobo y los Danzantes Indígenas de SMA. Gracias a la innovación, visión, valor y preparación, San Miguel sigue siendo un faro de inspiración global.