Sheinbaum-Rubio, vecinos distantes

Las decisiones dogmáticas carecen de protección racional.

La presidenta Claudia Sheinbaum sabe que nunca tendrá una buena relación con el Secretario de Estado Marco Rubio.

Por su parte, Rubio sabe que nunca tendrá una buena relación con la mexicana. Vecinos distantes, nos dice Alan Riding.

Cuba representa un muro entre ambos. La mandataria mexicana apoya a la dictadura. Rubio, hijo de cubanos, la combate como ningún otro Secretario de Estado lo ha hecho en el presente siglo.

El choque entre ambos ya está provocando un costo elevado en la relación, y lo que falta. La desconfianza es el rasgo de la relación entre ambos. Hay tanta, que el Secretario de Estado no ha viajado a México durante los primeros siete meses de su gestión.

La presidenta Sheinbaum está cometiendo un error estratégico: la relación con la Casa Blanca la asume ella en su totalidad; decidió llevar a las gradas a su secretario de Relaciones Exteriores.

Es Marco Rubio quien diseña la estrategia de la relación con México. Trump puede hablar de aranceles, de migración e inclusive de seguridad; los tres temas de manera binacional, sin embargo, es el Secretario de Estado quien ha asumido las estrategias generales de la relación.

Trump lee el teleprompter y Rubio le escribe el guion.

Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló la asistencia que le transfiere el gobierno de la presidenta mexicana a la dictadura cubana.

“De mayo a junio de 2025, Pemex registró 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares (10 millones 230 barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos identificados como turbosina, aceite diésel y gasolina regular)”.

El periódico Reforma publicó la nota el pasado sábado.

MCCI también reveló cifras sobre la cantidad de libros de texto que el Gobierno mexicano le imprime a la dictadura cubana: 15 millones de libros con un costo de 387 millones de pesos.

En la página 222 del libro, señalan MCCI y Reforma, aparece una crítica en contra del presidente estadounidense: “Con la administración de Donald Trump la política de bloqueo se arreció como nunca antes se había visto (...) y la persecución implacable contra Cuba (...)”.

Cuba se ha convertido en el mayor productor de entelequias en el mundo.

Justificar violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y todo el catálogo que contempla las dictaduras, por presiones y sanciones de Estados Unidos, es el principal logro de los hermanos Castro y sus alumnos.

AMLO y Sheinbaum importan a México la identidad del régimen.

Sheinbaum sabe que nunca tendrá buena relación con Rubio. ¿Asumirá los costos?