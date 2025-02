Sheinbaum mantuvo la cabeza fría ante Trump y ganó la primera negociación

El arancel de 25% que el sábado pasado Donald Trump impuso a las importaciones mexicanas dañaría a la economía mexicana y a sectores clave como el automotriz, agrícola y manufacturero. Sin embargo, a diferencia del primer ministro canadiense Trudeau, quien impuso aranceles a productos estadounidenses en represalia, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo la cabeza fría y apostó por la negociación.

El golpe a la industria automotriz habría sido el más grave, con la posible pérdida de 100,000 a 200,000 empleos debido a la reducción de la demanda de autos y autopartes mexicanas. En el sector agrícola, 190,000 a 320,000 trabajadores podrían haber quedado desocupados debido a la subida de precios de productos como aguacates y tomates.

La manufactura perdería entre 50,000 y 100,000 empleos, mientras que la industria de electrodomésticos y electrónica vería caer su empleo en 5,000 a 10,000 y 20,000 a 40,000 puestos, respectivamente. Muchas PYMEs, sin la capacidad de absorber aumentos en costos, cerrarían dejando sin trabajo a entre 50,000 y 100,000 personas.

La industria de semiconductores habría despedido a 1,080 a 2,160 trabajadores, mientras que el sector computacional perdería 5,000 a 7,500 empleos. Entre 7,000 y 14,000 trabajadores en la industria de dispositivos médicos y entre 3,700 a 7,400 en la farmacéutica se habrían quedado sin empleo.

En total, el desastre económico habría dejado entre 500,000 y 750,000 mexicanos sin trabajo, una cifra comparable a la pérdida de empleos durante la crisis financiera de 2007-2008.

La presidenta criticó abierta y duramente el decreto por medio del cual Trump justificó sus aranceles, pero insistió en negociar en lugar de tomar represalias inmediatas. En sus declaraciones habló de un Plan B, sin detallar su contenido, pero enviando un claro mensaje de que México no se quedaría de brazos cruzados. La presión diplomática dio resultado y ayer en la mañana, habló con Trump y lo convenció de suspender los aranceles por un mes a cambio de una serie de acuerdos: 1. México desplegará 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de forma inmediata, con el objetivo de evitar el tráfico de drogas hacia EU, en particular fentanilo; 2. Estados Unidos trabajará para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia México, y; 3. Equipos de ambos gobiernos comenzarán a trabajar de inmediato en dos áreas clave: seguridad y comercio.

No tardaron en manifestarse los críticos del acuerdo logrado por la presidenta que parecen olvidar las consecuencias económicas de una guerra comercial con EU ¿Acaso creen que imponer aranceles en respuesta habría sido una mejor opción? ¿O que los cientos de miles de desempleados que esta crisis habría dejado en México no importan? Es fácil criticar desde la comodidad de la oposición política o de las redes sociales, pero las decisiones de gobierno no pueden basarse en ideología o impulsos, sino en hechos y en estrategia. Sheinbaum apostó por la estabilidad económica del país y, al menos por ahora, logró evitar un desastre.

Veremos si después de un mes Trump se convence que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a diferencia del de AMLO, si toma en serio el combate contra la delincuencia organizada y el control de la frontera sur de nuestro país.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Sitio: ruizhealytimes.com