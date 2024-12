Sheinbaum ¿dónde está el equilibrio?

Claudia Sheinbaum sigue la tradición de López Obrador, mezcla el comercio, el trasiego del fentanilo y la migración con la soberanía. “A México se le respeta”, señala una y otra vez. Lo cierto es que no. Estados Unidos es muy poderoso y ha demostrado una y otra vez que solo vela por sus intereses. La relación entre ambos países es como si durmiéramos junto a un oso grizzli, siempre existe el riesgo de un zarpazo o de ser aplastados.

Llegará a la Presidencia de Estados Unidos un buleador consumado. ¿Qué estrategia seguir cuando tantas cosas dependen de la relación? ¿Ignorar sus amenazas y fingir que no pasa nada? No es posible. ¿Jugar la carta de la soberanía y el nacionalismo? Ni es creíble ni es efectivo. La presidenta mexicana tendrá que buscar un modo de negociar en una relación incierta. Ningún presidente mexicano se había enfrentado a un escenario así. Con republicanos y demócratas había ciertos códigos, límites más o menos establecidos, pero Trump es un outsider, tiene sus propias reglas.

¿Está haciendo Sheinbaum lo correcto? Muchos analistas parecen creer que no. Le aconsejan una política sin retos nacionalistas y proactiva. Por ejemplo, buscar una reunión urgente con el presidente electo del tipo de la que Trudeau sostuvo. Sin embargo, no necesariamente el primer ministro canadiense salió bien librado. Trump es conocido por guardar rencores y hay que recordar que en diciembre de 2019, el canadiense pareció burlarse del norteamericano al final de una reunión de la OTAN. Ahora le tocó el turno al habitante de Mar-A-Lago que sugirió que Canadá podría ser el estado 51 de la Unión Americana.

Por lo pronto, como no queriendo, el gobierno mexicano parece empeñado en darle gusto a las exigencias del magnate en cuanto a fentanilo, migración y relación con China. Por supuesto, se puede creer que todo esto fue una casualidad o que se hizo por el bien de México.

En primer lugar, el decomiso récord de fentanilo el pasado 3 de diciembre en Sinaloa. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esto se llevó a cabo en dos operaciones distintas y fue una acción coordinada de la Marina, el Gabinete de Seguridad, la fiscalía general de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. En algunos medios se habló primero de una tonelada y media de pastillas de fentanilo, pero luego el dato se precisó en mil 100 kilos de la droga. De cualquier manera, se habla de 20 millones de dosis y ocho mil millones de pesos el valor de lo incautado.

La presidenta Sheinbaum dijo que esta operación había sido fruto del trabajo de investigación de las autoridades, pero la verdad es que resulta muy raro el momento en que se lleva a cabo este operativo. Precisamente cuando Trump pide resultados. Hay quienes sugieren que se halló el cargamento por casualidad cuando los conductores de la camioneta que llevaban la droga se comportaron de manera sospechosa.

Haya sido como haya sido, es una buena noticia para los dos países.

En el caso de la migración la situación puede ser más complicada. Los migrantes tratan de llegar a los EUA antes del 20 de enero, fecha en que toma posesión Trump. Se abre la posibilidad de que más caravanas entren a territorio mexicano para intentar cruzar la frontera de nuestro vecino del norte.

Por lo pronto, se tiene conocimiento de una caravana que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado fin de semana, pero agentes del Instituto Nacional de Migración la fragmentaron y algunos migrantes se quedaron en Chiapas y otros fueron canalizados a Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Además, hay información sobre otro grupo, integrado por alrededor de mil 300 migrantes estacionados en el municipio de Arriaga, Chiapas.

Esto quiere decir que se seguirá con la estrategia de AMLO: contener a los migrantes en la zona sur del país.

En lo que respecta a la relación con China, las cosas no están tan claras. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha asegurado que se lleva a cabo un plan de sustitución de importaciones que vienen de Asia por productos de América del Norte. Además, están los operativos contra productos chinos que han entrado ilegalmente al país. No será tan fácil sustituir productos baratos por otros más costosos y se perderán ciertas ventajas. Los operativos, por otra parte, son llamativos, pero mientras no se rompa la estructura que viene desde Asia y pasa por las aduanas los productos seguirán entrando.

¿Es suficiente lo que está haciendo el gobierno mexicano? Es difícil saberlo. La demagogia nacionalista no sirve más que para las bases de Morena. La realidad es que todo depende de lo que pida Trump y lo que conceda Sheinbaum, tratando de no perder la imagen.