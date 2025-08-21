La seguridad nacional de Estados Unidos en venta

CHICAGO - Quizás lo menos interesante de la supuesta decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de permitir a Nvidia y AMD exportar semiconductores de alta gama a China a cambio del 15% de los ingresos es que probablemente sea ilegal. Más importante aún es la ventana que abre a la luz de cómo la presidencia está utilizando sus poderes de seguridad nacional no para promover los intereses del país, sino para sus propias ambiciones más limitadas.

Para comprender lo que está en juego, considere los chips H20 de Nvidia, que Trump, al justificar su decisión, describió como un “chip antiguo” y “obsoleto”. En 2024, Nvidia vendió alrededor de un millón de estos H20 “obsoletos” en China. Esto representa aproximadamente cinco veces la cantidad de chips similares vendidos por Huawei. La magnitud de la ventaja de Nvidia sugiere que los chips H20, si bien ya no son de vanguardia, siguen siendo muy valiosos para las empresas chinas. La interfaz de programación CUDA de Nvidia facilita su conexión con hardware diferente al de los productos de Huawei.

Una prueba contundente de la continua relevancia de los chips H₂O se obtuvo en enero, cuando la empresa china DeepSeek los utilizó para desarrollar un innovador modelo de lenguaje de gran tamaño que ofrece un rendimiento de primera línea sin el precio de los modelos OpenAI, Anthropic o Google. Por lo tanto, estos semiconductores siguen desempeñando un papel fundamental en la continua competencia entre China y Estados Unidos por la IA, de modo que permitir su exportación perjudica, en lugar de favorecer, los intereses estadounidenses.

China tiene un acceso creciente a todos los demás insumos para crear nueva IA. Sus universidades, a diferencia de las principales instituciones estadounidenses atacadas por Trump, aún pueden reclutar y formar talento científico de primer nivel. Dispone de abundantes datos, energía e incluso un cuasi-monopolio sobre los minerales de tierras raras utilizados para construir la “pila” de IA. Sin embargo, la brecha de cuota de mercado entre Nvidia y Huawei sugiere que el acceso a chips avanzados (incluidos los de H₂O) sigue siendo una vulnerabilidad significativa. A principios de este año, RAND identificó los controles a la exportación de chips como la palanca más potente para moldear el desarrollo de la IA en China.

Esto explica la decisión de la administración Trump en abril, tres meses después del lanzamiento de DeepSeek, de imponer un nuevo requisito de licencia para los chips H₂O, con una presunción de denegación. Pero ahora la Casa Blanca ha cedido esa ventaja sin obtener concesiones de las empresas ni las autoridades chinas.

Y Estados Unidos necesita concesiones de China. Consideremos que China controla el 70% de los minerales de tierras raras del mundo, necesarios para muchas herramientas digitales. Grandes deficiencias en las cadenas de suministro militares estadounidenses, que podrían haberse solucionado mediante un acuerdo, seguirán sin resolverse. Artículos como los imanes resistentes al calor necesarios para misiles, aviones de combate y bombas inteligentes seguirán siendo peligrosamente escasos. En un momento de creciente inversión en despliegues militares en el Indo-pacífico que requieren precisamente estas herramientas, la política comercial estadounidense parece estar canibalizando su política de seguridad.

El acuerdo de exportación entre Nvidia y AMD, en resumen, es un error innecesario. Entonces, ¿qué motivó la decisión?

La autoridad del presidente para controlar las exportaciones de los llamados bienes de doble uso (que pueden servir tanto para fines civiles como militares), como los semiconductores avanzados, se deriva de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018. El gobierno puede exigir “licencias” para ciertas exportaciones, así como imponer condiciones o restricciones a dichas licencias.

Sin duda, el gobierno alegará que su impuesto del 15% es una “condición”. Pero la ley de 2018 establece una lista ejemplar de “condiciones”. Todas se refieren a cómo y quién puede usar o compartir una tecnología. La lista sugiere claramente que el Congreso no delegó su facultad inherente para imponer impuestos al presidente en dicha ley. Así como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no puede interpretarse con justicia como una facultad secreta para gravar las importaciones, como sí lo hacen los aranceles de Trump, la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones tampoco crea una facultad secreta para gravar las exportaciones.

Una forma de entender el acuerdo entre Nvidia y AMD es compararlo con otras políticas de esta administración y encontrar patrones. Quizás el paralelismo más cercano sea el trato que la administración le dio a la plataforma de redes sociales TikTok. Tras intentar prohibir la plataforma durante su primer mandato por motivos de seguridad nacional, Trump asumió el cargo bajo un mandato legal que la prohibía a menos que sus propietarios chinos desinvirtieran. En enero de 2025, la Corte Suprema confirmó la prohibición, que Trump pospuso . El estatuto permitía una única prórroga de 90 días, pero solo con un comprador en el horizonte. Tras haber superado este plazo, Trump simplemente se ha negado a aplicar una ley válida que se alinea con su propia postura anterior sobre seguridad nacional.

Tanto en el caso de TikTok como en el acuerdo entre Nvidia y AMD, Trump violó una ley federal al permitir transacciones con entidades chinas, transacciones que la misma administración describió en su momento como una fuente de graves preocupaciones de seguridad. En ambos casos, esto se hizo sin acuerdo ni negociación para lograr un objetivo de política pública.

Pero en el caso de TikTok, Trump fue claro sobre sus motivos: cree que TikTok le ayudó a ganarse a los jóvenes en las elecciones de 2024. Es decir, las consideraciones de seguridad nacional dieron paso a la ventaja electoral. El acuerdo entre Nvidia y AMD ofrece ventajas similares: una estimación reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso sugiere que el presupuesto de Trump aumentará el déficit nacional en 4.1 billones de dólares. Exprimir el dinero de las empresas tecnológicas puede presentarse como una victoria política y como una compensación del déficit, aunque los ingresos sean insignificantes.

Mejor aún para Trump, dado que no existe una ley que prevea ingresos provenientes de los controles de exportación, no hay restricciones legales sobre cómo el gobierno los utiliza. Trump podría, por ejemplo, usar el dinero para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, o construir más prisiones tipo “Alcatraz de caimanes” para inmigrantes indocumentados.

El mensaje a los adversarios de EU es claro: la seguridad nacional de Estados Unidos se ha subordinado a los estrechos intereses financieros o partidistas de la administración Trump. La venta ha comenzado. Vienen con dinero, favores políticos o ambos.

El autor

Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, es el autor de The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021).

