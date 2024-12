La seguridad, la gran deuda

Más de 70 delitos al día en el Estado de México son los que se registran este año, claro, de los que se tienen conocimiento por denuncia. El gran pendiente de las autoridades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Edomex, más de 13,000 delitos, incluyendo homicidios, secuestros, robos y extorsiones. Estas cifras representan un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior y no parecen ir en descenso, la tarea que tendrá que hacer Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, es ardua, sobre todo para Luis Daniel Serrano, titular del municipio de Cuautitlán Izcalli y para Elohim Díaz Jiménez, quien ha sido nombrado nuevo fiscal regional de Cuautitlán, uno de los lugares de mayor incidencia.

Este viernes 13 Miguel se volvió una estadística más para las autoridades. Un hombre de familia que alcanzaba los 60 años, quien después de comer se dirigió a seguir su jornada laboral como muchos pequeños empresarios, sin pensar que minutos después concluiría su vida en manos de sicarios, en mano de delincuentes que dieron un balazo a sangre fría.

Las conjeturas no se hicieron esperar. “Lo iban a asaltar, pero se resistió y lo mataron, “no quiso dar el dinero que le solicitaban por derecho de piso y lo mataron, “eran las 5:30 de la mañana cuando la asaltaron y no conformes la golpearon y le dispararon en el cuerpo antes de quitarle pertenencias y su coche”, la realidad queda en el aire, mientras las autoridades no concluyan con las investigaciones. Donde lo más cercano a aclarar el tema, son las cámaras de vigilancia del C4.

¿Será un caso sin resolver? ¿Será una estadística? O comenzará hacer valer el derecho las autoridades mexicanas?

Por lo pronto, los datos que se tienen no son menores. En 2023, 27.5 % de los hogares en México tuvieron, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Hubo 21.9 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior respecto a 2022.

Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Y muchos de ellos concluyeron con la vida de las víctimas.

Ocurrieron 31.3 millones de delitos: 92.9 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra oculta o cifra negra.

De 4 de marzo al 26 de abril de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.

El objetivo es generar información sobre la victimización delictiva durante 2023, así como sobre la percepción social respecto a la seguridad pública y al desempeño de las autoridades entre marzo y abril de 2024. Las estimaciones se generan a nivel nacional, ámbitos urbano y rural, por entidad federativa y por áreas urbanas de interés.

En 2023, el INEGI estimó que en 10.6 millones de hogares (27.5 % del total del país), al menos una o uno de sus integrantes fue víctima del delito. Este porcentaje fue similar al de 2022.

Para 2023, el número de víctimas de 18 años y más se estimó en 21.9 millones, lo equivalente a una tasa de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva).

Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 22 mil 903 para las mujeres y de 23 mil 817 para los hombres.

Al comparar con 2022, en 2023 la tasa de prevalencia disminuyó en 4 entidades federativas, aumentó en 7 y no tuvo cambios en 21. En 2023, las tasas más altas se registraron en el estado de México, con 32 mil 971; Aguascalientes, con 32 mil 798, y Ciudad de México, con 32 mil 497, y todo parece que este cierre de año hace de las suyas. Sin lugar a duda, el gran pendiente de las autoridades será fortalecer la seguridad. ¿Será ello posible?