Los riesgos

Inició el 2025. Un año decisivo para la primera presidenta de México. Decisivo primero porque nuestro país, como el resto del mundo, enfrentará una segunda presidencia de Donald Trump y las implicaciones de esta segunda temporada son, en muchos sentidos, impredecibles. Segundo, porque, a pesar de los esfuerzos de la flamante supersecretaría de Seguridad, la presidenta Sheinbaum probablemente verá una intensificación de la violencia, especialmente en regiones dominadas por el cártel de Sinaloa. Y tercero, por la implementación de un experimento único en su tipo: la reforma judicial, un proyecto que, por su complejidad logística y elevado costo financiero, se perfila como un reto mayúsculo.

Como mujer, y al margen de filiaciones políticas, no quisiera que la primera presidenta del país fracase. Sin embargo, me parece que los vientos soplan en su contra. No sólo por los tres riesgos que apunto, sino porque a partir del 20 de enero, Sheinbaum enfrentará a un enemigo muy potente que podría desestabilizar al país en lo económico, social y en materia de seguridad, con consecuencias de largo alcance. Las amenazas son bien conocidas: una posible acción militar en contra de los cárteles mexicanos, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y la imposición de aranceles elevados a los productos mexicanos si no se frenan los flujos migratorios y de fentanilo.

Es natural que la presidenta priorice mantener la cooperación con Estados Unidos y proteger el TMEC. Esto implicará reforzar el papel de México como amortiguador migratorio. Y es que sin colaboración bilateral, los retos serán harto más complejos: deportaciones masivas que colapsarán los estados fronterizos, y una potencial acción militar unilateral de Estados Unidos que podría detonar guerras territoriales entre cárteles sin atacar las raíces del narcotráfico. Sobre el TMEC, mientras Trump siga enfocado en frenar la migración, México tiene la capacidad de ayudarlo a tener éxito y utilizar esto para negociar acuerdos comerciales en mejores términos.

Sobre el tema migratorio, que últimamente ha ocupado un gran espacio en la agenda pública, la presidenta ha exaltado a los migrantes como héroes y heroínas. Incluso, les ha dedicado himnos patrios al más puro estilo obradorista. Tristemente, esas gestas simbólicas poco hacen por proteger a los millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, particularmente a quienes están en situación irregular. Eso sí, la administración ha anunciado que reforzará la red consular mexicana con medidas como un botón de pánico y la digitalización de trámites. Así las cosas, la Agencia Digital que preside Pepe Merino promete tener la respuesta a todos nuestros problemas. Difícil que así sea.

Trabajé en un consulado de México en Texas durante la primera mitad del gobierno de López Obrador y me es difícil no permanecer escéptica ante muchas de las medidas anunciadas. Puedo afirmar con certeza que muchos consulados mexicanos padecen de una burocracia que no siempre está al servicio de los connacionales. Un ejemplo nítido de esto es intentar obtener una cita para realizar un trámite en un consulado. Algo que debería ser relativamente sencillo puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Peor aún si consideramos a los políticos al frente de consulados clave —como los de Austin, Houston y Sacramento— o las vacantes en plazas estratégicas como Nueva York y Miami. Esto, a pesar de que el servicio exterior cuenta con algunos diplomáticos capaces y experimentados que podrían desempeñar estos roles con inteligencia. Si la presidenta aspira a enfrentar con éxito los desafíos de este 2025, podría comenzar por una revisión de quiénes lideran la red consular mexicana en Estados Unidos.

Los riesgos no sólo son reales, sino que la posibilidad de que se materialicen es alarmantemente alta, y una gestión deficiente podría tener consecuencias desastrosas para México y los mexicanos.