El anuncio la semana pasada de un receso en los incrementos arancelarios y la promesa de negociar con todos, incluso con China, condujo a un aumento espectacular en la bolsa de valores, indicativo que se disiparon temporalmente algunos de los peores temores causados por el anuncio de “aranceles recíprocos.” El presidente Donald Trump también reconoció que la decisión de pausar se debió a que, observando el mercado de bonos, comprobó que los inversionistas se estaban tornando “un poco indispuestos.”

De los eventos de la semana pasada quizás puede derivarse una conclusión. Revelaron que los mercados proporcionan un límite, sobre todo cuando lo que está en juego es la función internacional de la economía estadounidense, como proveedor de valores confiables y una moneda de reserva fidedigna. Queda por verse si los próximos 90 días de receso conducirán a beneficios mutuos mediante negociaciones.

No obstante, justo cuando las buenas noticias estaban siendo procesadas, una declaración del presidente Donald Trump sobre la independencia del banco central generó nuevos niveles de ansiedad. Primero, el presidente Trump no se ha abstenido de expresar su opinión de que prefiere bajas tasas de interés. Por su parte, el presidente del banco central Jerome Powell, un día antes de la proclamación de los aranceles recíprocos, el “Día de la Liberación,” dijo que los efectos económicos de los aranceles proyectados podrían causar “mayor inflación y crecimiento más lento.” La repuesta del presidente Trump el jueves pasado, fue precedida por un mensaje matutino diciendo, “la terminación de Powell no puede ser más urgente.” Después, durante el día, el presidente Trump les dijo a los reporteros en la Oficina Oval, “Si lo quiero destituir, saldrá de allí muy rápido, créanme.”

Algunos observadores concluyeron que restringir la independencia del banco central provocará un pánico financiero mayor al recién causado por los aranceles.

* El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.