Radical y la realidad educativa en México

Quiero aprovechar este inicio de año para reflexionar sobre la importancia de cuidar tanto a nuestros profesores como a nuestros niños en las escuelas públicas. En este contexto, quiero centrarme en una película que particularmente, me inspira a seguir trabajando para mejorar la educación desde mi trinchera: Radical, protagonizada por Eugenio Derbez y estrenada en 2023. Esta obra nos invita a una reflexión profunda sobre el impacto transformador que un docente puede tener en el aula. Basada en hechos reales, la historia presenta a un profesor que desafía los métodos tradicionales de repetición y memorización, apostando por estrategias innovadoras que buscan liberar el verdadero potencial de sus alumnos.

Ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, la importancia de la formación continua de los profesores es indiscutible, ya que son ellos quienes tienen el poder de inspirar y transformar vidas dentro del salón de clases. Sin embargo, la realidad presupuestal en México dista mucho de ser alentadora. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el Programa de Desarrollo Profesional Docente cuenta con una asignación de 99 millones 810 mil 271 pesos. Esta cifra, cuando se divide entre los 1 millón 221 mil 410 profesores de educación básica registrados por el INEGI, equivale a apenas 81 pesos con 71 centavos por maestro al año. Este monto representa una reducción de 15 pesos por profesor en comparación con lo asignado en el PEF 2024.

El panorama en la educación media superior no es más alentador. Para los 412 mil 151 profesores de este nivel, el presupuesto asignado es de tan solo 23 millones 715 mil 265 pesos, lo que se traduce en 57 pesos anuales por docente. Este dato evidencia una preocupante falta de prioridad hacia la formación profesional de quienes están a cargo de la educación de los jóvenes.

En Radical, el profesor Sergio Juárez no solo enseña, sino que también funge como un mentor que inspira, logrando que sus alumnos trasciendan sus propias barreras y expectativas. Este enfoque no es exclusivo de la ficción; es una necesidad urgente en nuestro sistema educativo. La capacitación docente debe ser vista como una inversión clave para el futuro del país, no como una mera partida presupuestaria que puede reducirse a conveniencia.

Asimismo, la película nos recuerda que, al igual que se reconoció el talento de Paloma en la historia, debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como país para identificar, apoyar y desarrollar a los futuros genios de México? ¿Cuántos posibles líderes sociales, empresariales y políticos sacrificamos por no poner atención al talento mexicano y no brindarle las oportunidades necesarias para crecer? No basta con etiquetar a un estudiante como la "nueva Steve Jobs"; es necesario crear estrategias para garantizar que estos talentos no se pierdan en el camino por falta de recursos o acompañamiento adecuado.

En este inicio de año, es momento de repensar las prioridades educativas y exigir que los recursos asignados reflejen la importancia del papel del profesor, porque invertir en maestros es la clave para transformar vidas de manera permanente; mientras una dádiva económica alivia momentáneamente, la capacitación docente cambia realidades de fondo y para siempre. Singapur es un ejemplo claro, hace décadas decidió centrar sus esfuerzos en la educación, capacitando constantemente a sus maestros, y hoy es una potencia económica gracias a esa visión estratégica. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a atrevernos a imaginar más y actuar en consecuencia?