Primer Presupuesto de la Presidenta

De acuerdo con la ley, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregará a la Cámara de Diputados su Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2025, el cual ahora sí incluirá las prioridades del su Gobierno, aunque tenga que seguir lidiando con la herencia del mayor déficit en años de las finanzas públicas.

Según cifras oficiales, sólo por el aumento de los intereses sobre la deuda pública se pagarán más de 700 mil millones de pesos, lo cual necesariamente matizará radicalmente las políticas de la Presidenta, pues ella, y sólo ella, es responsable de la salud de las finanzas públicas.

Las metas de crecimiento serán optimistas, igual que muchos otros indicadores que, unos dicen son “wishful thinking”, porque los presupuestos de un Gobierno serán inevitablemente políticos y motivo de discusiones. Como sea la calificadora Standard & Poors dio a la deuda soberana de México la calficacióm “BBB”, con perspectiva estable.

¿Doblegarán los “los rebeldes” a Morena?

Desde la semana pasada cuando surgieron brotes de rebeldía entre grupos que se oponen a acatar la regla contra nepotismo establecida por Morena y por la Presidencia, en este espacio se preguntó si los dirigentes nacionales de Morena resistirían las presiones de los suyos y de aliados políticos.

El problema para la dirigencia nacional sienta el precedente de violar sus propias reglas o si por razones electorales permitiría socavar la disciplina en el Partido Oficial, lo peor a un año de que arranques las precampañas por 17 gubernaturas, digamos que no sería lo mejor.

Como sea, el discurso parece dejar a los dirigentes nacionales, Luisa María Alcalde y Andrés Lopez Obrador la responsabilidad de resolver un dilema que, en los hechos exigirá una compleja estrategia de maniobras, diálogos y presiones que podría estar fuera de su alcance. Veremos.

Las marchas por la Paz en Sinaloa

Desesperados por la persistente violencia que hace un año estalló en Culiacán y en otras ciudades de Sinaloa y cansados de que su sociedad languidezca con cierres de negocios y de vivir presas del miedo, miles de ciudadanos marcharon para exigir la paz en la entidad.

Ayer en su mañanera conferencia, gobernador Rubén Rocha Moya dijo: “No tengo más que decir que efectivamente no tenemos paz en Sinaloa... no la hemos conquistado, hemos venido combatiendo a la delincuencia, pero no hemos concluido”.

Al respecto, cada quien tendrá su opinión, pero Sinaloa sólo ejemplo del largo camino que tendrá que recorrer el Gobierno de la República para recuperar el terreno perdido por el crecimiento de los cárteles propiciado por la errada política de seguridad del pasado sexenio. Camino largo y sangriento.

NOTAS EN REMOLINO

Sus razones tendrá la Presidenta Sheinbaum para no responder con precisión a la pregunta de que si los Poderes Legislativo y Judicial asistirán a los Festejos Patrios ... Ayer 08 de septiembre, se cumplió un aniversario de la Batalla de Molino del Rey en 1847, durante la invasión norteamericana. Aquellos si fueron tiempos oscuros ... La Concanaco de Huajuapan reconoció que la reducción de asaltos en entres Tehuacán y Huajapan ...