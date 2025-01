Plan México: ¿cuánto nos va a costar?

Difícilmente no se puede no estar de acuerdo con la visión y metas que esboza el Plan México (PM) que, como dijo Ebrard, es un mapa de navegación para los próximos seis años de gobierno. Todos son planteamientos loables encaminados a tener un país más próspero. Lástima que el futuro sistema judicial, entre otros, no esté alineado con esa estrategia.

Concuerdo con varios colegas que han señalado que el PM no es un “plan”. Un plan debe definir los instrumentos; es decir, las políticas públicas y acciones CONCRETAS para lograr las metas. Solo enumera en la descripción por sectores una lista voluntariosa de acciones generales y superficiales. Tampoco se especifica el costo para el gobierno de esas intenciones. Muchas pueden implicar costos directos (en infraestructura, por ejemplo). Otras requieren del otorgamiento de incentivos vía subsidios. Se señalan varios programas y financiamientos de la banca de desarrollo. Desconocemos hasta dónde los gastos pensados para 2025 están alineados con el presupuesto o serán presiones adicionales de gasto que se traducirán en un mayor déficit público.

Algunos pormenores del PM: primero, no propone financiamientos para las microempresas. Solo habla de las pymes; para que estas tengan un mayor acceso a financiamiento, señala que se firmará “un acuerdo entre el Banco de México, la Asociación de Bancos de México y el Gobierno Federal”. Pero el Banco de México, por ley, no puede otorgar financiamientos a ninguna instancia pública y privada, así que no puede ser parte de dicho acuerdo.

Segundo, de los 12 polos regionales que identifica el PM para el desarrollo de sectores estratégicos, solo cuatro incluyen al turismo. Pero en el análisis por sectores, lo ignora. Dentro de una estrategia sectorial, regional y de empleo como pretende ser el PM, omitir al turismo es inexplicable.

Tercero: aunque el PM no lo menciona como tal, la presidenta ha señalado que un componente importante del PM es la política de sustitución de importaciones. ¿A qué se refiere? Ojalá no sea revivir la fallida política que siguió México junto con otros países latinoamericanos en los años 60 guiados por la Cepal. Esa sustitución de importaciones buscaba reducir la dependencia de productos importados y fomentar el desarrollo industrial local. Fracasó porque no logró construir economías eficientes ni competitivas y desalentó a las exportaciones. Fue un modelo de economía cerrada. Pero algunas fuentes allegadas a la 4T han señalado que la sustitución de importaciones se refiere a una política encaminada a incrementar el contenido de insumos importados de los socios del T-MEC. Por ejemplo, si un auto ensamblado en México importa autopartes de China, ahora las va a importar de Canadá o Estados Unidos, cumpliendo con el contendido local. Ojalá esa sea la sustitución a la que se refiere el PM y no la obsoleta política comercial sesentera.

A pesar de su enfoque en exceso nacionalista que es contradictorio con la integración y globalidad, el PM contempla varias metas modernas y ambiciosas. Es un primer paso, pero falta aterrizarlo en políticas públicas concretas y viables que permitan materializarlo. Debe insistirse que sin certeza jurídica será difícil atraer las inversiones necesarias para ello.