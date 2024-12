¿Optó Palacio por el buen callar?

Para efectos prácticos no debiera importar si el Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, como empresario, primero, y como político después sólo practica lo que Cesare Pavese llamó “del arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras” y así, como en el póquer, nunca enseña su juego.

Hasta ayer 9 de diciembre, parecía que por inercia en Palacio caería en la trampa en que cayo Trudeau y, sin quererlo, enseñaría su juego al responder a todos y cada uno de los dichos de un provocador profesional como Trump.

Quizá la Presidenta Claudia Sheinbaum optó por la sensata máxima del “buen callar” que Cervantes puso en labios del hidalgo don Quijote, cuando en la mañanera declaró que ya no discutiría en los medios los dichos del Presidente Electo de Estados Unidos.

¿Juventud contra la corrupción?

“No lo están analizando bien, déjenme les explico esos estados financieros”, dijo a veteranos auditores del SAT un pasante que traía experiencia de despachos contables de la iniciativa privada y mostró a los veteranos del SAT cómo analizarlos.

Pertinente la historia, pues la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro quiere revivir el servicio profesional de carrera y convocar a jóvenes cómo auditores para que le ayuden en las tareas de fiscalización.

Pero aquel brillante pasante de la historia que abrió los ojos a los veteranos auditores del SAT, insatisfecho con la republicana austeridad, renunció para regresar a la iniciativa privada. No tenía vocación para el apostolado del servicio público. Lástima.

Salud: en 2018 había 30 mil trabajadores más

El año 2023 cerró con dos millones 174 mil trabajadores remunerados en el sector salud, 30 mil 479 menos que en 2018, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.

Aclaró el INEGI que, por la pandemia, en 2021, el número de trabajadores del sector salud llegó hasta 2 millones 400 mil en 2021, pero después de esa fecha la cifra fue a la baja.

Un dato que, sumado a sangría que representan las renuncias de especialistas, muestra otro, digamos, problema para el Gobierno de la República que parece que tras de cada puerta encuentra un tiradero.

NOTAS EN REMOLINO

La SHCP tiene mano en los malabares que tiene que hacer la mayoría morenista que controla Ricardo Monreal, para hacer la sopa con al presupuesto del gasto federal, porque no cambia el tamaño de la cobija... Era utópico suponer que el segundo y último informe de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, contaría ya no con asistencia de la Presidenta Sheinbaum. La brecha entre la Corte en vías de extinción y el Poder Ejecutivo es abismo insalvable... Bloquean vías estratégicas los transportistas que reclaman por servicios no pagados por contratistas del Tren Maya. No importa, para no incomodar les aplican la neoliberal y salinista fórmula de “ni los veo ni los oigo”. ¿Y los ciudadanos? ¡Qué se fastidien! ... Vigente esta frase de hace cuatro siglos del francés Jacques Benigne Bossuet: “La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil” ...